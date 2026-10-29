Elle veut secourir son chien sur une falaise, mais reste coincée et mobilise les pompiers

Le samedi 24 octobre 2026 en début d'après-midi, un chien est passé par-dessus le bord des falaises de Fort Funston, à San Francisco en Californie (Etats-Unis). Sa maîtresse, l'ayant suivie pour tenter de le secourir, s'est retrouvée bloquée sur la paroi. Les pompiers de la ville ont dû intervenir à flanc de falaise, cordes à l'appui.

La scène, relayée par Hoodline, s'est déroulée sur le flanc de falaise situé au nord de la plateforme de deltaplane de Fort Funston. À leur arrivée, les équipes des pompiers de San Francisco (SFFD) ont constaté la présence d'un chien et d'une adulte sur la paroi.

L'animal était descendu d'environ 15 à 20 mètres le long de la paroi. Sa propriétaire avait alors entrepris de le secourir elle-même en s'engageant à son tour sur la pente, mais elle s'est retrouvée coincée.

Pendant que les pompiers installaient un système de cordes, la femme a poursuivi sa descente et a fini par gagner la plage en contrebas, par ses propres moyens.

Le compte X de la SFFD a ensuite confirmé que la maîtresse et son chien avaient été examinés et jugés en bon état de santé avant la clôture de l'intervention. Ni la femme ni l'animal n'ont été blessés.

Des secours surtout appelés pour des humains

Une semaine plus tôt, le 17 octobre, une autre opération à flanc de falaise avait déjà mobilisé les secours au même endroit : 2 adultes et 2 chiens avaient été tirés d'affaire sur ces parois de grès hautes d'une soixantaine de mètres, sans blessé signalé, selon Local News Matters.

Des panneaux invitant les promeneurs à rester loin du bord et signalant une falaise instable jalonnent pourtant Fort Funston. D'après KQED, les équipes de la SFFD y ont été appelées 165 fois en 5 ans, pour 97 sauvetages.

Sur ces 97 opérations, 3 seulement concernaient réellement des chiens, toujours d'après KQED. Les autres visaient des personnes, bien souvent descendues derrière un animal qui, lui, a finalement regagné le haut tout seul.