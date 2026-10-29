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Un chien coincé près de 80 mètres sous le sentier, son maître doit renoncer à le rejoindre


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Le soir du jeudi 22 octobre 2026, sur le Pipe Track, un sentier de la Montagne de la Table en Afrique du Sud, un chien qui courait avec son maître s'est élancé derrière un tahr, une chèvre de montagne, et s'est retrouvé bloqué sur une corniche à quelque 80 mètres en contrebas, rapportait IOL. Une équipe de secouristes en montagne est intervenue de nuit pour le ramener sur le chemin.

Illustration : "Un chien coincé près de 80 mètres sous le sentier, son maître doit renoncer à le rejoindre"
© Wilderness Search And Rescue WSAR Western Cape / Facebook

Les secouristes de Wilderness Search and Rescue (WSAR) ont été alertés près de Spring Buttress, alors que l'animal restait immobilisé sous le sentier. Le service de recherche et de secours sud-africain a relaté l'opération sur sa page Facebook.

Le chien et son propriétaire, pratiquant la course à pied, longeaient le Pipe Track, sur les flancs de la Montagne de la Table, quand le canidé a aperçu un tahr et a décidé de se lancer à sa poursuite. Dans la pente escarpée, la chèvre de montagne a vite échappé aux regards, mais le chien a continué de courir derrière elle, à quelques foulées seulement.

Le chien pris au piège sur une corniche

Près de 80 mètres plus bas, la course s'est arrêtée : le chien s'est retrouvé coincé sur une petite corniche. Si la descente n'avait rien eu de compliqué, le chemin inverse s'annonçait autrement plus ardu.

Son maître a descendu la pente sur une courte distance pour tenter de le rejoindre, avant de juger la suite trop dangereuse. Il a alors composé le numéro d'urgence pour obtenir de l'aide.

Un secouriste descendu jusqu'à la corniche

Une petite équipe de WSAR a été dépêchée sur place, munie d'un système de cordes.

Les sauveteurs installant leur système de cordes
© Wilderness Search And Rescue WSAR Western Cape / Facebook

Grâce au dispositif mis en place, un des sauveteurs a pu rejoindre le chien sur son étroit perchoir. Une fois le quadrupède installé dans un sac de corde, l'équipe est parvenue à le remonter jusqu'au sentier en toute sécurité.

Le chien recevant de l'eau après son sauvetage
© Wilderness Search And Rescue WSAR Western Cape / Facebook

« Un grand merci aux sauveteurs »

À 22h45, l'opération s'est achevée avec succès et tout le monde, chien compris, était de retour sain et sauf sur le sentier.

Les secouristes posant aux côtés du chien dans la foulée du sauvetage
© Wilderness Search And Rescue WSAR Western Cape / Facebook

« Un grand merci aux sauveteurs qui ont sacrifié leur soirée de jeudi pour ramener sain et sauf ce petit aventurier auprès de son propriétaire. Nous souhaitons à notre ami à 4 pattes encore de nombreuses et belles escapades en montagne, de préférence avec un peu moins de courses-poursuites et beaucoup plus de respect des sentiers ! » peut-on lire dans le post Facebook de WSAR que voici : 

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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