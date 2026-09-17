Barack Obama et sa famille sont en deuil, l'ancien président des Etats-Unis annonce le décès de leur chienne Sunny

La famille Obama est à nouveau endeuillée : Sunny, la chienne qui avait rejoint la Maison-Blanche en 2013, est morte à l’âge de 14 ans. Très attachée à Bo, disparu en 2021, elle laisse derrière elle le souvenir d’une compagne pleine d’énergie, dont l’ancien président américain a salué la personnalité hors du commun.

Près de 5 ans et demi après la disparition de Bo, les Obama ont perdu leur autre compagnon à 4 pattes, Sunny. L'ancien président des Etats-Unis a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux le mercredi 16 septembre, rapportait The Guardian .

Le décès de Sunny, appelée ainsi en raison de sa « personnalité joyeuse » est survenu la veille, mardi 15 septembre. De race Chien d'Eau Portugais comme Bo, elle avait 14 ans.



Barack Obama / Instagram

« Hier, nous avons perdu un membre très cher de notre famille », peut-on ainsi lire dans la publication Instagram de celui qui avait occupé le Bureau Ovale de 2009 à 2017. « Elle adorait les filles, même lorsqu’elles l’embêtaient pendant qu’elle faisait la sieste. Elle adorait notre équipe et les suivait souvent partout, les aidant dans leur travail », poursuit-il.

Décrite comme « une force de la nature », « athlétique et débordante d'énergie », elle n'hésitait pas à sauter par-dessus les clôtures pour courir après « les écureuils, les oiseaux et tout ce qui bougeait ». Une fougue qui avait d'ailleurs donné lieu à quelques incidents, comme la fois où elle avait renversé un enfant lors d'une fête de fin d'année à la Maison Blanche.



Barack Obama / Instagram

« Elle est maintenant avec son grand frère »

« Nous avons accueilli Sunny au début de notre deuxième mandat à la Maison-Blanche, et nous sommes tous immédiatement tombés sous son charme, y compris notre premier chien, Bo », se souvient son célèbre maître. La chienne est, en effet, née en juin 2012 au sein d'un élevage du Michigan avant de rejoindre la famille Obama au 1600, Pennsylvania Avenue en août 2013. A son arrivée, ses adoptants avaient adressé un don à la Washington Humane Society.



Barack Obama / Instagram

Barack Obama précise, par ailleurs, qu'elle ne s'entendait pas avec ses congénères, à l'exception de Bo envers lequel elle se montrait très protectrice. Son congénère s'était éteint des suites d'un cancer en mai 2021, à l'âge de 12 ans.

« Elle nous manquera terriblement, et nous imaginons qu’elle est maintenant avec son grand frère, pour s’assurer qu’il va bien », confie son propriétaire.

L'info Woopets : que faut-il savoir sur le Chien d’Eau Portugais ?

Le Chien d’Eau Portugais est un chien de gabarit moyen, originaire du Portugal comme l'indique son nom, reconnaissable à son poil abondant, dense et sans sous-poil. Celui-ci peut être long et ondulé ou plus court et crépu, avec une robe noire, marron ou blanche. Les femelles pèsent généralement entre 16 et 22 kg, contre 19 à 25 kg pour les mâles.

Derrière cette allure élégante se cache un chien très énergique, intelligent et proche de sa famille. Historiquement utilisé par les pêcheurs, notamment pour rapporter les poissons et assurer des liaisons entre les embarcations et le rivage, c’est un excellent nageur qui a besoin de se dépenser quotidiennement. Il peut notamment s’épanouir dans les activités sportives et les exercices sollicitant son flair.

Côté caractère, le Chien d’Eau Portugais est décrit comme loyal, affectueux et volontaire. Une éducation fondée sur le renforcement positif lui convient particulièrement. Malgré son énergie, il peut être un agréable chien de famille à condition de bénéficier de suffisamment d’activité et de présence humaine.

Enfin, si ses pertes de poils sont modérées, son pelage nécessite tout de même un entretien régulier, avec notamment un brossage hebdomadaire et une surveillance des oreilles, particulièrement importante chez ce chien qui aime l’eau.