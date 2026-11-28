En Louisiane (Etats-Unis), le corps sans vie de Lizeht Rodriguez, 24 ans, a été découvert le mercredi 11 novembre 2026 dans une zone boisée de la paroisse de St. Tammany, et sa mort a été qualifiée d'homicide. Eve, la chienne qu'elle avait adoptée peu de temps auparavant, est restée introuvable plusieurs jours, rapporte People.com .

Lizeht Rodriguez aimait les animaux. Ce jour-là, elle serait arrivée avec sa chienne vers 12 h 30 dans ce secteur, situé entre un parc et un centre nature, d'après les enquêteurs cités par NOLA.com. Selon eux, la jeune femme aurait été tuée dans les 90 minutes qui ont suivi.

L'enquête a débuté lorsqu'une personne qui empruntait un sentier de promenade y a découvert son corps, étendu dans les feuilles.

Dans un premier temps, le bureau du shérif de la paroisse de St. Tammany n'avait pas révélé l'identité de la victime. Il l'a nommée dans un message ultérieur, publié pour démentir les rumeurs et les spéculations qui circulaient autour de l'affaire.

Introuvable pendant des jours, puis recueillie

Eve, elle, est restée portée disparue plusieurs jours. Ce n'est que tôt le samedi qu'une famille bienveillante l'a recueillie en pleine nuit.

Le service animalier de la paroisse a annoncé la nouvelle durant le week-end, en précisant que l'animal n'était pas blessé. Eve a depuis été rendue à la famille de Lizeht. La police n'a par ailleurs fait état d'aucun lien entre les personnes qui l'ont recueillie et l'enquête.

Une cagnotte solidaire pour les obsèques de la défunte et les soins d'Eve

Une cagnotte GoFundMe a été ouverte afin de financer les obsèques de la jeune femme ainsi que les soins de la chienne. « Perdre quelqu'un de si jeune est insupportable. La douleur a touché chaque aspect de notre quotidien », y a écrit la sœur de Lizeht.

Les enquêteurs s'en remettent désormais au public. Ils souhaitent entendre toute personne qui se trouvait à Pelican Park ou au Northlake Nature Center, ou dans les environs, le mercredi 11 novembre entre midi et 14 h. « Même si vous pensez n'avoir rien vu d'inhabituel, nous vous encourageons à repenser à cet après-midi. Avez-vous remarqué quelque chose de déplacé ? », demande le bureau du shérif dans son communiqué.

« Nous voulons que justice soit rendue pour ma sœur »

Sur Facebook, une sœur de la victime a relayé cet appel durant le week-end. « Nous voulons que justice soit rendue pour ma sœur », a-t-elle écrit, rappelant qu'un détail en apparence anodin pouvait offrir un indice aux forces de l'ordre.

Toute information peut être communiquée aux enquêteurs de St. Tammany.