Katie, qui vit à Bâton-Rouge, en Louisiane (États-Unis), a croisé sur une route fréquentée un Pitbull d'une maigreur extrême et l'a ramené chez elle, bien décidée à ne le garder qu'une nuit. La suite, tirée d'un reportage de The Dodo posté sur sa chaîne YouTube, ne s'est pas déroulée comme elle l'avait prévu.

Tout a commencé sur la ligne jaune d'une route très passante, où un Pitbull à la robe chocolat, si maigre qu'on lui comptait les côtes, mangeait la dépouille d'un petit animal tant il était affamé.

« Je vais le garder pour la nuit »

Katie, mère de famille installée à Bâton-Rouge, n'a pas hésité longtemps. « J'ai su que je ne pouvais pas le laisser là. Je vais le garder pour la nuit », a-t-elle raconté dans ce reportage diffusé sur YouTube.

© The Dodo / YouTube

Elle a donc fait grimper le chien dans sa voiture avant de rentrer à la maison, où elle lui a aussitôt servi de l'eau et un repas. Le rescapé ne pesait alors que 18 kilogrammes, ce qui était très peu vu compte tenu de sa taille et de sa race.

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Les premiers temps, le quadrupède était particulièrement faible et fatigué. Trop affaibli pour partir en promenade, il passait le plus clair de ses journées à dormir, tantôt à l'intérieur, tantôt dans le jardin. Il paraissait pourtant de plus en plus détendu sous ce toit.

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Un chien mélomane

Pour l'apaiser, sa bienfaitrice s'est mise à jouer de la guitare et à chanter près de lui, un rituel devenu régulier.

Le vétérinaire qui a examiné Scooter, puisque c'est ainsi que l'animal s'appelle désormais, n'a rien décelé d'inquiétant. Il lui fallait seulement reprendre du poids, et sans brûler les étapes.

« Je devais en faire un membre de notre famille »

Dans l'esprit de Katie, l'arrangement devait rester temporaire : son protégé retrouverait d'abord la santé, puis une famille prête à l'accueillir pour de bon. Mais au fil des jours, elle s'est attachée à lui.

« Je devais en faire un membre de notre famille. J'étais si heureuse et excitée de le voir sortir de sa coquille », a-t-elle expliqué.

L'hébergement temporaire a ainsi tourné au « foster fail » : Katie a pris la décision d'adopter Scooter. Le chien va désormais beaucoup mieux, au point qu'on ne le reconnaît plus. Il coule des jours heureux dans sa nouvelle maison et aux côtés de son humaine.