Parfois, ce qui paraît le plus banal devient un véritable obstacle. Après des années passées à travailler dehors, Doug, un chien de ferme de 38 kg, a été confié à la Tri-County Humane Society lorsque sa famille n'a plus été en mesure de le garder. Dès son arrivée, il n'a pas osé faire un pas sur le revêtement dur du bâtiment, si bien que l'équipe a dû trouver une autre façon de le déplacer…

Doug n'a d'ailleurs pas franchi seul le seuil du refuge : il a fallu le porter pour le faire entrer. Son histoire, relayée par The Dodo, est celle d'un chien qui avait œuvré au grand air pendant des années et pour qui la vie en intérieur était entièrement nouvelle.

Restait une question très concrète pour les bénévoles : comment emmener un toutou de ce gabarit d'une pièce à l'autre ? Le porte-parole de l'association, la Tri-County Humane Society, a décrit la situation à The Dodo : « pour lui, le sol était comme de la lave : il ne savait pas qu'il pouvait marcher dessus sans danger, ni ce qu'était une laisse, ni rien d'autre. »

© Tri-County Humane Society

Un chariot emprunté aux chiens opérés

Les membres de l'association se sont alors servis d'un grand chariot, réservé d'ordinaire aux chiens qui sortent d'une opération. Tant que le sol l'a effrayé, c'est à son bord que Doug a circulé dans le refuge.

© Tri-County Humane Society

« Le chariot était destiné aux chiens opérés, mais il a parfaitement fait l'affaire pour transporter Doug d'un point A à un point B », a précisé le représentant de l'établissement.

Le refuge a ensuite raconté sur les réseaux sociaux l'histoire de ce pensionnaire et de sa crainte du sol. Peu après ce message, une famille a choisi d'accueillir ce chien et l'a adopté.

© Tri-County Humane Society

À la ferme, un « employé du mois »

Doug a ainsi retrouvé une ferme, celle de sa nouvelle famille. Il y a trouvé toute sa place, et ses maîtres ne se voient plus vivre sans lui. « Ses nouveaux propriétaires disent que Doug est "l’employé du mois pour toujours" », s'est amusé le porte-parole du refuge.

© Tri-County Humane Society

Quant aux sols durs, Doug a fini par s'y faire : celui qu'il avait fallu porter, puis véhiculer en chariot, a appris à marcher sur ces surfaces dont il avait si peur à son arrivée. Pour ce toutou, tout est bien qui finit bien !

L'info Woopets - Comment aider un chien à surmonter ses peurs ?

Face à un chien craintif comme Doug, la patience et la bienveillance sont essentielles. Qu'il ait peur d'un nouvel environnement, de certains bruits ou de surfaces inconnues, il est important de respecter son rythme et de ne jamais le brusquer. Quelques gestes simples peuvent l'aider à retrouver confiance progressivement :