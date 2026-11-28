L’histoire connaît heureusement une issue rassurante pour Kiki : ce chiot a été retrouvé sain et sauf dès le lendemain de son enlèvement, et les 2 individus soupçonnés de l’avoir dérobé ont été interpellés. Grâce à l’exploitation des images et des données recueillies par les lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation, les enquêteurs de San Jose ont rapidement pu remonter jusqu’aux suspects. Âgés de seulement 19 ans, les 2 jeunes hommes ont été placés en détention et devront répondre de soupçons de vol avec violence. Une intervention rapide qui a permis à Kiki de retrouver la sécurité, après une agression particulièrement choquante..

D'après la police de San Jose, en Californie, une personne qui attendait le bus avec son jeune chien répondant au nom de Kiki, le 11 novembre 2026, a reçu des coups pour avoir refusé de le lâcher, avant que l'animal ne lui soit pris de force. L'enquête, relayée par CBS News, a conduit les policiers jusqu'à 2 suspects dès le lendemain.

Le propriétaire frappé, le chien enlevé

Selon les enquêteurs, les 2 individus en question circulaient en voiture près de Lundy Avenue et de Berryessa Road lorsqu'ils se sont arrêtés pour aborder quelqu'un qui patientait à un arrêt de bus, son chiot auprès d'elle.

Toujours selon la police, ils ont alors tenté de s'emparer de Kiki, qui semble être un Labrador Retriever. Comme la victime refusait de lâcher son compagnon, elle a été frappée.

Les suspects sont finalement parvenus à arracher l'animal au pelage noir à la personne qui le retenait, avant de repartir à bord de leur véhicule.

© CBS News

Pour remonter jusqu'à eux, les policiers disent avoir consulté leur base de données alimentée par des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.

Les suspects interpellés le lendemain, Kiki retrouvé

L'interpellation des 2 suspects est intervenue le 12 novembre, au lendemain de l'agression. Selon la police, Kiki a été découvert par les détectives pendant les perquisitions menées à leurs domiciles.

La police de San Jose, qui a annoncé ces arrestations le lundi suivant, a identifié les 2 jeunes gens : il s'agit de Julian Martinez et de Didier Vasquez, âgés de 19 ans chacun et originaires de la ville.

Les 2 suspects ont été écroués à la prison principale du comté de Santa Clara. Ils sont soupçonnés de vol avec violence.