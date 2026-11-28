Le soir du jour du Souvenir (11 novembre 2026), à Saint John, dans le Nouveau-Brunswick (Canada), Lyndie, une chienne de 4 ans, tremblait et paraissait agitée après sa promenade. Conduite en urgence dans une clinique vétérinaire, elle y a reçu un diagnostic d'overdose de drogue, relaie CTVNews . Sa maîtresse, Gabrielle Breton, a depuis appelé les autres propriétaires d'animaux à la prudence.

Lyndie est une croisée Setter Anglais et Golden Retriever. Ses promenades quotidiennes comptent parmi les rendez-vous qu'elle apprécie le plus, car cette chienne pleine d'entrain y retrouve la compagnie des gens comme celle des autres chiens.

Tout est allé très vite

Ce soir-là, c'est la personne qui partage la vie de Gabrielle Breton qui était sortie avec Lyndie pour sa promenade du soir. Au retour, Gabrielle a remarqué que quelque chose n'allait pas : la chienne tremblait et paraissait agitée. Elle a d'abord mis cet état sur le compte d'un autre problème de santé dont souffre l'animal.

© Avery MacRae / CTV News Atlantic

Emmenée sans attendre au Port City Emergency Veterinary Hospital, dans l'est de la ville, Lyndie a été examinée par des vétérinaires qui ont vite établi qu'elle faisait une overdose. Gabrielle Breton raconte que tout est allé très vite : elle pensait d'abord que l'équipe saurait aider sa chienne, puis elle s'est aussitôt demandé si celle-ci allait s'en sortir.

La chienne a passé la nuit sur place. D'après sa maîtresse, sa fièvre a connu un pic très élevé, et l'équipe vétérinaire craignait pour cette raison des lésions cérébrales ainsi que des tremblements à vie.

Dès le lendemain, pourtant, Lyndie a pu regagner la maison. Gabrielle est restée très attentive à son état, et la chienne s'est montrée de nouveau aussi vive qu'avant ; sa maîtresse dit n'avoir remarqué aucune séquelle pour l'instant.

Des tests, mais pas de réponse

Reste à savoir comment l'animal a été exposé. « Ils pensent qu'elle a eu de la drogue sur les pattes, ou qu'elle l'a peut-être reniflée au sol pendant la promenade », rapporte Gabrielle Breton au sujet de l'avis des vétérinaires. Des tests ont bien recherché la cocaïne et la méthamphétamine, mais elle n'a jamais su quelle substance avait intoxiqué sa chienne.

À l'accueil de la clinique, on lui aurait en outre confié qu'il s'agissait à peu près de la 4e overdose canine de la semaine. Dans une déclaration, Laura MacNeill, directrice de l'organisme de réduction des risques Avenue B Harm Reduction, s'est dite profondément attristée par ces cas présumés, tout en précisant que sa structure ne peut ni vérifier chaque signalement ni confirmer la façon dont les chiens auraient été exposés. « Les recherches et incidents documentés ailleurs montrent que les risques d'exposition ne sont pas toujours évidents », fait-elle valoir, ajoutant que les circonstances de ces incidents locaux demeurent inconnues.

Redoubler d'attention

Vétérinaire en chef à l'Uptown Animal Clinic de Saint John, la docteure Alison Messina n'a pas été étonnée d'apprendre ces overdoses, compte tenu du quartier, où elle vit elle-même avec ses 2 chiens. Elle invite à redoubler d'attention en cette saison où les feuilles recouvrent le sol, et cite 3 signaux qui doivent pousser à demander de l'aide : des pupilles qui changent, une démarche difficile et une grande léthargie.

Appeler un vétérinaire reste à ses yeux le premier geste d'urgence. La naloxone peut, dans certains cas, apporter un soulagement rapide, mais tout dépend du poids de l'animal : la vétérinaire précise que le spray nasal standard de 4 mg peut être donné en une dose à un chien de 25 kilogrammes ou plus. « Je recommande simplement de mieux prévenir que guérir : consultez immédiatement », résume-t-elle.

« Et si c'était un bébé, un enfant ? »

Pour limiter les risques, la praticienne conseille la muselière-panier, qui empêche le chien d'avaler ce qu'il trouve dans la rue, le nettoyage des pattes après chaque balade, et de ne jamais laisser un animal sortir seul, sans surveillance.

Gabrielle Breton, elle, a quitté Waterloo Street, où Lyndie avait été promenée avant son overdose : elle a déménagé au cours du week-end. Elle décrit une rue envahie par la drogue, qu'elle recommande d'éviter purement et simplement. Sans rejeter la faute sur les organismes qui tentent d'agir, elle a dit s'inquiéter pour les prochaines victimes possibles, alors qu'une garderie doit bientôt ouvrir dans le secteur. « Et si c'était un bébé, un enfant ? », s'est-elle interrogée.