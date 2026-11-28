À Littlerock, en Californie, 6 chiots de 3 mois ont été laissés en pleine nuit dans une petite cage, devant les locaux du sanctuaire C.A.R.E. Leur histoire, relayée par People.com , tient aussi à quelques lignes écrites à la main et posées sur la cage.

C'est la structure d'accueil elle-même, dont le nom complet est Cat/Canine Assistance, Referral & Education, qui a rendu l'affaire publique le 31 octobre, dans un message publié sur Facebook.

Âgés de 3 mois, ces chiots semblent être des croisés Berger Belge Malinois et Berger Allemand. Privés d'eau comme de nourriture, ils ont passé ces heures nocturnes livrés à eux-mêmes, a indiqué l'association.

© Cat/Canine Assistance, Referral & Education (C.A.R.E.) / Facebook

« J'ai trouvé ces chiots abandonnés dans le désert »

Sur les photos publiées par le refuge, les 6 canidés apparaissaient entassés dans une petite cage noire, assis les uns sur les autres. Un message manuscrit avait été posé sur le dessus.

« À qui de droit, j'ai trouvé ces chiots abandonnés dans le désert », commençait ce mot écrit à la main, dont l'auteur n'a pas été identifié.

La suite du message tenait en quelques phrases : les chiots auraient été trouvés la semaine précédente, et la personne, qui se disait sans domicile, expliquait ne pas pouvoir s'en occuper. Elle espérait que de bons foyers leur seraient trouvés, puis concluait par un remerciement.

© Cat/Canine Assistance, Referral & Education (C.A.R.E.) / Facebook

Un appel à l'aide lancé par le sanctuaire

Dans sa publication, le sanctuaire a aussi eu quelques mots pour ses nouveaux pensionnaires. « Ces 6 chiots n'ont pas choisi d'être abandonnés », a écrit l'association. « Ces chiots innocents ont été jetés sans un second regard ; nous intervenons parce qu'ils méritent une seconde chance », a-t-elle ajouté.

Leur arrivée est tombée à un moment délicat, alors que les moyens de la structure étaient déjà très sollicités. C.A.R.E. a donc lancé un appel à sa communauté, afin de pouvoir financer les soins vétérinaires d'urgence et offrir un abri sûr aux 6 rescapés.

Les chiots pourront bientôt être proposés à l'adoption

Les premières nouvelles se sont révélées rassurantes. Interrogés par The Dodo, des membres de l'équipe ont expliqué que les chiots semblaient avoir faim, mais qu'ils paraissaient par ailleurs en bonne santé. Une fois en sécurité, ils ont commencé à se détendre.

Depuis, les jeunes chiens ont reçu des soins vétérinaires d'urgence. Ils doivent encore être vaccinés, après quoi ils seront proposés à l'adoption.