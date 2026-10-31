Ce chien de bientôt 3 ans se blesse avec sa prothèse, mais la remplacer coûte près de 2 000 euros
Dans les rues des Minimes, à La Rochelle (17), Ugo ne passe pas inaperçu ! Ce Golden Retriever de bientôt 3 ans, né avec une anomalie à la patte avant gauche, marche en effet depuis un an avec une prothèse. Malheureusement, l'appareil ne s'ajuste plus à sa patte et s'abîme. Pour financer son remplacement, sa maîtresse a décidé d'ouvrir une cagnotte solidaire…
Il suffit d'une balade en centre-ville pour le constater : ce Golden Retriever et son appareil font tourner les têtes. Caroline Jollin, qui habite le cœur de La Rochelle (17) et sort très souvent avec son compagnon à 4 pattes, raconte à France 3 Nouvelle-Aquitaine qu'elle finit par discuter avec énormément de monde dans la rue, une expérience qu'elle juge géniale et très impressionnante à vivre, tant la curiosité est grande. « Inévitablement, Ugo attire l'œil avec sa prothèse », résume-t-elle.
Une patte qui a changé, un appareil qui lâche
La première prothèse, qu'Ugo porte depuis un an, avait été moulée directement sur la patte, à la façon d'un plâtre, et elle s'ajustait alors parfaitement.
Depuis, le membre a évolué, explique sa maîtresse, qui décrit des bouts d'os éclatés et des tendons qui ne seraient plus à leur place : le moulage d'origine n'épouse plus la forme de la patte, tandis que la pièce elle-même s'est énormément abîmée.
Depuis 3 mois, Caroline la revisse donc plusieurs fois par semaine ; la moitié de la prothèse s'est par ailleurs cassée cet hiver. D'après elle, la peau d'Ugo en pâtit et sa patte, bien moins belle qu'avant, est devenue toute rouge. « Ugo en souffre, il se blesse au niveau cutané », confie-t-elle.
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Sa maîtresse ne cache pas qu'en achetant Ugo auprès d'un élevage, elle savait que cela lui coûterait très cher. Le remplacement de l'appareil représente près de 2 000 euros. « Prévoir une prothèse, oui, mais 2 un peu moins ! », lance-t-elle.
Un prothésiste venu de l'humain
Antoine Maître avait fabriqué la première prothèse, et c'est de nouveau lui qui prendra Ugo en charge. Installé en région parisienne, ce prothésiste a d'abord exercé auprès de personnes, puis s'est spécialisé dans l'appareillage des animaux. Pour le toutou, il s'agit d'une orthoprothèse, un dispositif conçu pour une malformation et non pour une amputation.
Même prise en charge, mêmes matériaux, mêmes rendez-vous : le travail se déroule comme chez l'humain, détaille-t-il. « Dans la grande majorité des cas, l'appareillage peut durer vraiment très longtemps », souligne le spécialiste, qui suit des patients équipés depuis bientôt 6 ans sans qu'un changement soit prévu, leur moignon n'ayant pas bougé.
Ugo figure parmi les exceptions, heureusement rares : lorsque le volume varie et qu'un relief osseux se développe, il faut parfois refaire toute la prothèse.
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Lancée il y a environ un mois par Caroline, la cagnotte solidaire pour financer cette nouvelle prothèse a déjà dépassé les espérances ! Grâce à la générosité des donateurs, l’objectif fixé pour permettre à Ugo de retrouver un appareil adapté à sa patte a été atteint, et même dépassé. Une belle preuve de solidarité qui va lui permettre d’envisager la suite plus sereinement.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
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