Ce chien de bientôt 3 ans se blesse avec sa prothèse, mais la remplacer coûte près de 2 000 euros

Dans les rues des Minimes, à La Rochelle (17), Ugo ne passe pas inaperçu ! Ce Golden Retriever de bientôt 3 ans, né avec une anomalie à la patte avant gauche, marche en effet depuis un an avec une prothèse. Malheureusement, l'appareil ne s'ajuste plus à sa patte et s'abîme. Pour financer son remplacement, sa maîtresse a décidé d'ouvrir une cagnotte solidaire…

Il suffit d'une balade en centre-ville pour le constater : ce Golden Retriever et son appareil font tourner les têtes. Caroline Jollin, qui habite le cœur de La Rochelle (17) et sort très souvent avec son compagnon à 4 pattes, raconte à France 3 Nouvelle-Aquitaine qu'elle finit par discuter avec énormément de monde dans la rue, une expérience qu'elle juge géniale et très impressionnante à vivre, tant la curiosité est grande. « Inévitablement, Ugo attire l'œil avec sa prothèse », résume-t-elle.

Une patte qui a changé, un appareil qui lâche

La première prothèse, qu'Ugo porte depuis un an, avait été moulée directement sur la patte, à la façon d'un plâtre, et elle s'ajustait alors parfaitement.

© Caroline Jollin

Depuis, le membre a évolué, explique sa maîtresse, qui décrit des bouts d'os éclatés et des tendons qui ne seraient plus à leur place : le moulage d'origine n'épouse plus la forme de la patte, tandis que la pièce elle-même s'est énormément abîmée.

Depuis 3 mois, Caroline la revisse donc plusieurs fois par semaine ; la moitié de la prothèse s'est par ailleurs cassée cet hiver. D'après elle, la peau d'Ugo en pâtit et sa patte, bien moins belle qu'avant, est devenue toute rouge. « Ugo en souffre, il se blesse au niveau cutané », confie-t-elle.

Sa maîtresse ne cache pas qu'en achetant Ugo auprès d'un élevage, elle savait que cela lui coûterait très cher. Le remplacement de l'appareil représente près de 2 000 euros. « Prévoir une prothèse, oui, mais 2 un peu moins ! », lance-t-elle.

Un prothésiste venu de l'humain

Antoine Maître avait fabriqué la première prothèse, et c'est de nouveau lui qui prendra Ugo en charge. Installé en région parisienne, ce prothésiste a d'abord exercé auprès de personnes, puis s'est spécialisé dans l'appareillage des animaux. Pour le toutou, il s'agit d'une orthoprothèse, un dispositif conçu pour une malformation et non pour une amputation.

© Caroline Jollin

Même prise en charge, mêmes matériaux, mêmes rendez-vous : le travail se déroule comme chez l'humain, détaille-t-il. « Dans la grande majorité des cas, l'appareillage peut durer vraiment très longtemps », souligne le spécialiste, qui suit des patients équipés depuis bientôt 6 ans sans qu'un changement soit prévu, leur moignon n'ayant pas bougé.

Ugo figure parmi les exceptions, heureusement rares : lorsque le volume varie et qu'un relief osseux se développe, il faut parfois refaire toute la prothèse.

Lancée il y a environ un mois par Caroline, la cagnotte solidaire pour financer cette nouvelle prothèse a déjà dépassé les espérances ! Grâce à la générosité des donateurs, l’objectif fixé pour permettre à Ugo de retrouver un appareil adapté à sa patte a été atteint, et même dépassé. Une belle preuve de solidarité qui va lui permettre d’envisager la suite plus sereinement.