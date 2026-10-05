Une chienne de 7 ans s’interpose entre son maître et un ours noir, puis succombe à ses blessures

Alors que Cassie, une femelle de race Bouledogue Français,et ses maîtres faisaient une sortie nocturne, ils ont eu la désagréable surprise de se trouver face à un ours noir. Aussi effrayé qu’eux par cette rencontre inattendue, l’animal sauvage a attaqué la famille. Mais c’était sans compter sur la présence de la chienne qui, du haut de ses 7 ans, n’a pas hésité une minute avant de s’interposer pour protéger ses maîtres. Blessés, Mallory et Jeff Wilson ont été soignés et sont reconnaissants envers leur chienne qui leur a sauvé la vie.

Quand une simple sortie nocturne dans le jardin vire au drame… C’est ce qu’ont vécu le 19 septembre dernier Mallory et Jeff Wilson alors qu’ils sortaient la nuit avec leur chienne, Cassie, une femelle de race Bouledogue Français. C’est là qu’ils se sont retrouvés nez à nez avec un ours noir, tout aussi surpris et effrayé qu’eux par cette rencontre inopinée. Mais la chienne s’est aussitôt interposée pour protéger sa famille, sans penser à sa propre vie.

Ours noir / Pexels

Une chienne courageuse

Lorsque l’ours noir à la robe cannelle, qui se cachait d’abord derrière le mobilier de jardin, a attaqué Jeff Wilson, Cassie s’est précipitée vers eux, s’interposant entre son maître et l’agresseur. Alertée par les cris, Mallory s’est alors à son tour précipitée, sans voir que l’ours se retournait désormais contre elle. Les 2 époux ont été grièvement blessés. Mallory souffrait de morsures, de griffures, de plaies au visage et à la tête, tandis que Jeff, lui, a eu 2 côtes cassées. De son côté, Cassie n’a pas cessé de les défendre, mettant sa vie en danger face à l’ours qui l’a saisie dans sa gueule. Mallory lui a lancé une chaise de jardin pour le faire fuir.

Mallory et Jeff Wilson

Une héroïne décédée pour protéger ses maîtres

Gravement blessée à la colonne vertébrale, la chienne a été transportée d’urgence chez le vétérinaire et a malheureusement succombé à ses blessures. « Elle n’était pas destinée à devenir une héroïne. Ce n’était pas notre chien de garde. C’était juste notre adorable petite chienne de compagnie », confiait Mallory au média Redheaded Blackbelt, des propos relayés par PetHelpful.

Selon Jeff, affecté par la mort de sa chienne, cette rencontre a été aussi inattendue pour eux que pour l’ours. Celui-ci a peut-être simplement été surpris par l'arrivée du couple et de sa chienne et, coincé entre une clôture et un portail, a tenté de protéger sa vie ou même ses petits. Les circonstances exactes de cette attaque restent incertaines.

Mallory Wilson et Cassie

« Je pense que vous savez que l’ours a été surpris par notre présence tout autant que nous l’avons été [par la sienne] », expliquait Jeff.

Pris en charge pour leurs blessures et dans l’incapacité de travailler pour le moment, le couple bénéficie de l’aide de l’une de ses amies, Rachel Moscon. Celle-ci a notamment lancé une cagnotte afin de les aider à faire face aux conséquences de l’attaque, notamment à leurs frais médicaux et aux dépenses liées à leur propriété.