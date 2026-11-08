« Chaque intervention compte » : les pompiers sauvent un cheval de 23 ans coincé sur le dos à Villefranche-de-Conflent (66)

Le 23 juin 2026, à Villefranche-de-Conflent, dans les Pyrénées-Orientales, un cheval de 23 ans a fait une chute de 4 mètres et a atterri dans un canal. Dans ce cours d'eau très resserré, l'animal s'est retrouvé renversé, le dos au fond et les 4 jambes dressées vers le ciel, incapable de s'en sortir par lui-même. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont dû se mobiliser pour tenter de le sortir de ce mauvais pas…

Comme le rapporte Ouest-France, le SDIS 66 a diffusé sur Facebook les images de cette intervention peu banale, où l'on découvre l'équidé immobilisé sur le dos. Les circonstances de la chute, elles, restent floues : le quotidien évoque l'hypothèse d'un cheval cherchant à se rafraîchir en pleine canicule, sans pouvoir l'affirmer.

Dans une telle position, l'animal ne pouvait compter sur ses propres forces pour se relever. Un important dispositif de secours a donc été déployé.

Une quinzaine de pompiers au bord du canal

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés à Villefranche-de-Conflent, parmi lesquels des secouristes spécialisés dans le sauvetage animalier. Le vétérinaire du propriétaire s'est également rendu sur les lieux.

Comment remettre sur ses pattes un animal de ce gabarit, calé dans un cours d'eau aussi étroit ? Les clichés des pompiers en racontent une partie : le cheval y apparaît sanglé, puis hissé hors du canal, et enfin de nouveau occupé à brouter.

« Chaque intervention compte »

« Après une opération délicate nécessitant coordination, technicité et patience, le cheval a pu retrouver la terre ferme sain et sauf », explique le SDIS 66 dans sa publication. Le vieux cheval n'a pas été blessé dans l'aventure et se trouve désormais en sécurité, pour le plus grand soulagement de ses proches.

Dans le même message, les soldats du feu ont tenu à rappeler que leurs journées ne se résument pas au secours des habitants : la protection des biens et de l'environnement en fait partie, tout comme l'aide aux animaux en difficulté. « Chaque intervention compte, quelle que soit la victime à secourir », insistent les pompiers.

© Sapeurs-Pompiers - SDIS 66 / Facebook

Depuis sa publication le 23 juin 2026, le message du SDIS 66 a dépassé les 8 300 mentions « j'aime » sur Facebook et suscité de nombreuses réactions. « Magnifique exploit quand on voit la 1ère photo. Ça n'a pas dû être un sauvetage facile. Bravo et profond respect à ces hommes et femmes si courageu(ses)x », commente un internaute.

L'équidé de 23 ans, lui, a pu retrouver tranquillement ses habitudes sur la terre ferme. Une belle issue pour une opération qui, de l'aveu même des secouristes, n'avait rien d'une formalité !