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« Au top les gendarmes ! » : un refuge pour chats à Exireuil (79) reçoit leurs couvertures usagées de garde à vue


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
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Parfois, un objet promis au rebut peut encore rendre service. Dans les Deux-Sèvres (79), des couvertures qui servaient aux personnes placées en garde à vue ont ainsi trouvé une nouvelle utilité auprès des chats d'un refuge, comme le rapporte le Courrier de l'Ouest.

Illustration : "« Au top les gendarmes ! » : un refuge pour chats à Exireuil (79) reçoit leurs couvertures usagées de garde à vue"
© LE Refuge des Grands Ajoncs / Facebook

La scène s'est déroulée le jeudi 29 octobre 2026. Ce jour-là, les militaires de Saint-Maixent-l'Ecole ont apporté leurs couvertures usagées de garde à vue au refuge des Grands Ajoncs, installé à Exireuil.

Un don inattendu venu de la brigade

À Saint-Maixent-l'Ecole, ces couvertures à usage unique servaient jusqu'ici aux personnes gardées à vue, comme le montre la photo diffusée par la gendarmerie des Deux-Sèvres. Désormais usagées, elles ont été confiées au refuge d'Exireuil, où elles pourront servir aux pensionnaires à moustaches.

Une seconde vie plutôt que la poubelle

Sur ses réseaux sociaux, le groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres a résumé l'esprit de la démarche : au lieu de partir à la poubelle, ces couvertures pourront encore améliorer le quotidien des chats. Si la démarche n'a rien d'inédit, elle n'en mérite pas moins un coup de projecteur.

Des gardes à vue aux boules de poils d'un refuge, le geste des gendarmes donne ainsi une seconde vie à du matériel qui n'aurait plus servi à personne !

Les remerciements du refuge

Le refuge des Grands Ajoncs a, de son côté, adressé ses remerciements aux militaires sur ses propres réseaux, en soulignant que ces couvertures tombaient à point nommé avec l'arrivée de l'hiver.

© LE Refuge des Grands Ajoncs / Facebook

Sur le compte Facebook du refuge, les réactions ne se sont pas fait attendre et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette belle initiative a fait fondre les internautes !

Entre compliments (« Ces couvertures sont géniales et très faciles à laver »), encouragements (« Bravo à eux ! », « Au top les gendarmes ! ») et petites touches d’humour (« Ils ne font pas que distribuer des prunes ! Ils ont aussi un côté sympa ! »), les commentaires témoignent d’un véritable élan de sympathie. Certains vont même plus loin, espérant que ce joli geste fera des émules : « Ce qui serait encore plus génial, ce serait que ce très beau geste inspire toutes les gendarmeries de France. »

Comme quoi, il suffit parfois d’un peu de chaleur, au sens propre comme au figuré, pour réchauffer bien des cœurs !

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Rédactrice web depuis 5 ans et titulaire d'un doctorat en Histoire, Ludivine allie sa rigueur à son amour inconditionnel pour les animaux. Heureuse humaine de 7 chats sauvés de la rue, elle se passionne tout particulièrement pour les belles histoires d'adoption et les sauvetages émouvants.

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