« Au top les gendarmes ! » : un refuge pour chats à Exireuil (79) reçoit leurs couvertures usagées de garde à vue
Parfois, un objet promis au rebut peut encore rendre service. Dans les Deux-Sèvres (79), des couvertures qui servaient aux personnes placées en garde à vue ont ainsi trouvé une nouvelle utilité auprès des chats d'un refuge, comme le rapporte le Courrier de l'Ouest.
La scène s'est déroulée le jeudi 29 octobre 2026. Ce jour-là, les militaires de Saint-Maixent-l'Ecole ont apporté leurs couvertures usagées de garde à vue au refuge des Grands Ajoncs, installé à Exireuil.
Un don inattendu venu de la brigade
À Saint-Maixent-l'Ecole, ces couvertures à usage unique servaient jusqu'ici aux personnes gardées à vue, comme le montre la photo diffusée par la gendarmerie des Deux-Sèvres. Désormais usagées, elles ont été confiées au refuge d'Exireuil, où elles pourront servir aux pensionnaires à moustaches.
Une seconde vie plutôt que la poubelle
Sur ses réseaux sociaux, le groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres a résumé l'esprit de la démarche : au lieu de partir à la poubelle, ces couvertures pourront encore améliorer le quotidien des chats. Si la démarche n'a rien d'inédit, elle n'en mérite pas moins un coup de projecteur.
Des gardes à vue aux boules de poils d'un refuge, le geste des gendarmes donne ainsi une seconde vie à du matériel qui n'aurait plus servi à personne !
Les remerciements du refuge
Le refuge des Grands Ajoncs a, de son côté, adressé ses remerciements aux militaires sur ses propres réseaux, en soulignant que ces couvertures tombaient à point nommé avec l'arrivée de l'hiver.
Sur le compte Facebook du refuge, les réactions ne se sont pas fait attendre et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette belle initiative a fait fondre les internautes !
Entre compliments (« Ces couvertures sont géniales et très faciles à laver »), encouragements (« Bravo à eux ! », « Au top les gendarmes ! ») et petites touches d’humour (« Ils ne font pas que distribuer des prunes ! Ils ont aussi un côté sympa ! »), les commentaires témoignent d’un véritable élan de sympathie. Certains vont même plus loin, espérant que ce joli geste fera des émules : « Ce qui serait encore plus génial, ce serait que ce très beau geste inspire toutes les gendarmeries de France. »
Comme quoi, il suffit parfois d’un peu de chaleur, au sens propre comme au figuré, pour réchauffer bien des cœurs !
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
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