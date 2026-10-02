Un pompier vient éteindre un feu, mais le chien de la famille tente d’attraper le jet de sa lance

Alors qu’un pompier s’affairait à maîtriser les dernières flammes, un Golden Retriever a transformé l’intervention en joyeux moment de jeu en tentant d’attraper le jet d’eau avec sa bouche. Trempé et couvert de boue à la fin de la scène, le chien a tellement apprécié cette rencontre improvisée que même les soldats du feu ont avoué avoir désormais très envie d’adopter un chien à la caserne.

Un pompier venu éteindre un feu sur une propriété privée a été joyeusement accueilli par le chien de la famille, qui était manifestement davantage intéressé par la lance à incendie que par son travail, d'après The Dodo .

Le service d'incendie du 9e district du comté de Spokane (Spokane County Fire District 9), dans l'est de l'Etat de Washington (Etats-Unis), a récemment mobilisé une équipe sur une intervention chez un particulier. Un début d'incendie s'était déclaré dans une zone boisée de sa propriété. A l'arrivée des soldats du feu, une souche d'arbre continuait de se consumer.

L'un des pompiers a utilisé sa lance à incendie pour éteindre le feu, mais son outil de travail a attiré l'attention du chien du maître des lieux.

Le Golden Retriever est venu à sa rencontre en courant, puis s'est mis à gambader joyeusement autour de lui en essayant d'attraper le jet d'eau avec sa gueule. Le pompier s'est prêté au jeu et a évidemment pensé à réduire la pression pour ne pas blesser l'animal.



Spokane County Fire District 9 / Facebook

« Maintenant, nous voulons encore plus un chien à la caserne »

Le quadrupède était aux anges et s'en est donné à coeur joie, tout comme son ami du jour qui était plus que ravi de le voir passer un si bon moment.



Spokane County Fire District 9 / Facebook

Même s'il était complètement trempé et même couvert de boue, le chien dont le nom n'a pas été révélé serait prêt à le refaire des milliers de fois. « C’est probablement pour ça que nous n’avons pas de chien à la caserne. Mais honnêtement, maintenant, nous en voulons un encore plus ! », indiquait le service d'incendie du 9e district du comté de Spokane dans une publication Facebook qui a malheureusement été retirée depuis.