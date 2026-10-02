Un pompier vient éteindre un feu, mais le chien de la famille tente d’attraper le jet de sa lance
Alors qu’un pompier s’affairait à maîtriser les dernières flammes, un Golden Retriever a transformé l’intervention en joyeux moment de jeu en tentant d’attraper le jet d’eau avec sa bouche. Trempé et couvert de boue à la fin de la scène, le chien a tellement apprécié cette rencontre improvisée que même les soldats du feu ont avoué avoir désormais très envie d’adopter un chien à la caserne.
Un pompier venu éteindre un feu sur une propriété privée a été joyeusement accueilli par le chien de la famille, qui était manifestement davantage intéressé par la lance à incendie que par son travail, d'après The Dodo.
Le service d'incendie du 9e district du comté de Spokane (Spokane County Fire District 9), dans l'est de l'Etat de Washington (Etats-Unis), a récemment mobilisé une équipe sur une intervention chez un particulier. Un début d'incendie s'était déclaré dans une zone boisée de sa propriété. A l'arrivée des soldats du feu, une souche d'arbre continuait de se consumer.
L'un des pompiers a utilisé sa lance à incendie pour éteindre le feu, mais son outil de travail a attiré l'attention du chien du maître des lieux.
Le Golden Retriever est venu à sa rencontre en courant, puis s'est mis à gambader joyeusement autour de lui en essayant d'attraper le jet d'eau avec sa gueule. Le pompier s'est prêté au jeu et a évidemment pensé à réduire la pression pour ne pas blesser l'animal.
Spokane County Fire District 9 / Facebook
« Maintenant, nous voulons encore plus un chien à la caserne »
Le quadrupède était aux anges et s'en est donné à coeur joie, tout comme son ami du jour qui était plus que ravi de le voir passer un si bon moment.
Spokane County Fire District 9 / Facebook
Même s'il était complètement trempé et même couvert de boue, le chien dont le nom n'a pas été révélé serait prêt à le refaire des milliers de fois. « C’est probablement pour ça que nous n’avons pas de chien à la caserne. Mais honnêtement, maintenant, nous en voulons un encore plus ! », indiquait le service d'incendie du 9e district du comté de Spokane dans une publication Facebook qui a malheureusement été retirée depuis.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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