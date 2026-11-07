Une chatte et ses 3 chatons enfermés dans un carton qu'un employé prend pour un colis Amazon

Un carton fermé, posé devant le portail d'un refuge : de quoi penser à une livraison Amazon. Sauf que ce colis, repéré en octobre par un employé du refuge de la RSPCA de Canterbury (Angleterre), abritait une chatte noire et ses 3 chatons. Depuis combien de temps attendaient-ils là ?

L'histoire, relayée par The Dodo, a commencé comme une matinée ordinaire. Un employé de la RSPCA de Canterbury arrivait pour effectuer sa journée de travail lorsqu'une boîte, devant le portail, a attiré son regard. Persuadé d'avoir affaire à un colis Amazon, il a quitté son véhicule pour aller la récupérer. Mais de près, le carton avait quelque chose d'inhabituel.

Fermé au ruban adhésif, le carton était percé de quelques trous. À l'intérieur se trouvaient une chatte noire et ses 3 petits.

Sans attendre, l'employé a libéré la petite famille et l'a conduite à l'intérieur du refuge pour un examen. Ni eau ni nourriture dans la boîte, seulement de rares ouvertures pour respirer : tous se sont réjouis que la découverte n'ait pas eu lieu plus tard.

© RSPCA

Toute une nuit dans le carton

Depuis combien de temps ces 4 félins se trouvaient-ils là ? Les équipes ont consulté les images de la vidéosurveillance installée devant le refuge, et la réponse est tombée : la boîte avait été déposée à 00h50. La chatte et ses chatons avaient donc passé la nuit entière enfermés dans un carton exigu.

Tous les 4 se portent bien et sont désormais pris en charge par la RSPCA. Ils ont été baptisés Tricksy, Hexie, Jinksie et Spookie par l'équipe du refuge.

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Pourquoi les chats noirs attendent-ils plus longtemps ?

Ce sauvetage met aussi en lumière une réalité que la RSPCA connaît bien. Dans ses centres, aucune autre couleur de pelage n'est aussi représentée que le noir, et pour ces matous, l'attente avant une adoption s'étire en moyenne sur une durée 3 fois supérieure à celle des autres félins.

D'où vient ce désamour ? Certains adoptants hésitent par superstition, tandis que d'autres les jugent moins photogéniques que les chats d'une autre couleur.

Cette semaine marquait justement la journée nationale du chat noir au Royaume-Uni. L'occasion, pour la RSPCA, d'inviter le public à regarder de plus près les chats au pelage reflétant la nuit qu'elle propose à l'adoption, et à leur donner une chance.

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« En cette journée nationale du chat noir, à quelques jours d'Halloween, nous espérons raviver l'amour pour les chats noirs, qu'il s'agisse de Binx dans Hocus Pocus, de Salem dans Sabrina ou de l'un des nombreux chats noirs des centres RSPCA qui cherchent un foyer : nous pensons que les chats noirs, comme tous les chats, sont les meilleurs », souligne Alice Potter, spécialiste du bien-être félin à la RSPCA, dans un communiqué.

De leur côté, Tricksy, Hexie, Jinksie et Spookie se reposent et reprennent des forces après cette épreuve. Dès qu'ils seront en pleine forme, ils seront proposés à l'adoption, et le refuge espère les voir trouver rapidement une famille pour de bon.