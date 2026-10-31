« Il est difficile de le faire bouger » : sa maîtresse emmène ce chien retrouver les pigeons du parc

Dans un parc, un chien répondant au nom de Watson a pris une habitude peu commune : plutôt que de courir après les pigeons, il s'installe au milieu d'eux et les laisse se poser sur lui. Sa maîtresse, qui partage ces retrouvailles sur TikTok, raconte comment quelques graines ont suffi à rapprocher le toutou des volatiles.

Tout a commencé lors d'une promenade dans un parc proche de chez eux, relate The Dodo. Ce jour-là, dont la date n'est pas précisée, Watson avait repéré un groupe de pigeons dans l'herbe. Au lieu de passer son chemin, le Pointer Anglais s'était avancé vers eux, s'était assis et n'avait plus bougé pendant un long moment. « Il fixait simplement les pigeons et ne voulait pas partir », a écrit sa maîtresse sur TikTok.

[TIKTOK:https://www.tiktok.com/@sorrell_grace/video/7694646941568797974]

À la sortie suivante, elle avait apporté des graines pour oiseaux afin de nourrir les pigeons et de les attirer vers le chien, pour qu'il puisse continuer à les observer. Il n'en a pas fallu davantage, selon son récit : les volatiles ont appris à lui faire confiance et sont devenus, depuis, ses compagnons de parc. « Désormais, ils se rassemblent autour de lui dès qu'ils le voient, avec ou sans graines », explique-t-elle.

« C'est un garçon doux, et je pense qu'ils le sentent », a confié la maîtresse du quadrupède.

[TIKTOK:https://www.tiktok.com/@sorrell_grace/video/7696958354551311638]

Des centaines de pigeons pour un seul chien

Depuis, la scène se répète à chaque visite du duo au parc. À peine le Pointer a-t-il franchi l'entrée que les oiseaux prennent la direction de leur coin d'herbe habituel ; Watson, lui, les rejoint en courant et s'étale aussitôt. Presque dans la foulée, plusieurs dizaines de volatiles viennent se poser sur et autour de lui, tandis que le toutou ne bouge pas d'un poil.

[TIKTOK:https://www.tiktok.com/@sorrell_grace/video/7679120869448289558]

« Il est difficile de le faire bouger », confie sa maîtresse dans une vidéo TikTok, avant d'ajouter que son compagnon se trouve exactement là où il souhaite être.

Pourquoi les pigeons l'attirent-ils à ce point ? Difficile à dire. Sa famille l'accepte tel qu'il est, soutient cette passion et l'emmène au parc aussi souvent que possible pour qu'il retrouve ses amis à plumes, décrits comme toujours aussi heureux de le voir arriver.

« Ce que Watson veut, Watson l'obtient », résume sa maîtresse, qui précise que toute la famille profite de chaque seconde de ces moments.