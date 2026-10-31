Un professeur veut embarquer un chaton, mais n'a pas de caisse et l'aéroport n'en a plus

Coincé une nuit à Chicago (Illinois) après une correspondance manquée, Virgil Wiebe, professeur de droit à l'University of St. Thomas (Minnesota), n'avait qu'une envie : rentrer chez lui à St. Paul, dans le Minnesota. Le 29 septembre, devant l'aéroport O'Hare, un chaton roux de quelques semaines a pourtant bousculé son programme en se jetant sur son pied, raconte Twin Cities . Faute de solution sur place, l'universitaire a fini par l'emmener avec lui.

De retour d'une conférence à New York, Virgil Wiebe avait vu son avion décoller avec du retard, suffisamment pour lui faire rater sa correspondance à Chicago. Il avait donc dormi sur place, avant de retenter le voyage le lendemain, cette fois au départ d'O'Hare.

Arrivé avec plus de 2 heures d'avance, l'enseignant a marché jusqu'au bout du Terminal 1 et s'est installé dehors pour terminer son café et fumer un cigare, près d'un petit coin de verdure bordé de haies, avec un enclos pour chiens. « J'allais rentrer dans le terminal quand ce chaton a foncé vers moi et s'est jeté sur mon pied », se souvient-il.

Le petit félin roux n'avait sans doute que quelques semaines. Sa fourrure portait quelques traces de saleté, mais il se montrait sociable, et personne n'a repéré de mère ni de fratrie aux alentours. Le professeur n'a pas vu d'autre issue.

« Il était au sommet de la mignonnerie, il ronronnait comme un moteur et a tout de suite conquis mon cœur. Je l'ai pris dans mes bras. »

© John Autey / Pioneer Press

« Je l'ai pris comme un feu vert »

Le minet dans les bras, Wiebe est retourné dans le terminal et a interrogé tour à tour les agents de la TSA, le service des bagages et les comptoirs d'enregistrement. Tous ont trouvé l'animal adorable, mais personne n'avait de réponse claire ni rapide à une situation aussi inhabituelle.

C'est un message de son épouse qui a tout changé : elle lui demandait s'il pouvait ramener le chaton à la maison. Une plaisanterie, a-t-il compris plus tard. « Je l'ai pris comme un feu vert », résume-t-il aujourd'hui. Sur Internet, on parle de « système de distribution de chats » pour décrire la façon dont les chats débarquent dans nos vies sans prévenir ; ce jour-là, c'était son tour.

Une caisse livrée devant le terminal

Restait un obstacle de taille : pour monter en cabine du vol United Airlines 467 à destination de Minneapolis-St. Paul, le félin devait voyager dans une caisse. Or, celle que l'aéroport gardait en réserve avait été donnée plus tôt dans la journée à un passager qui tentait de voyager avec un chat sans contenant. Wiebe se demande encore si son petit protégé avait un lien avec ce voyageur, sans pouvoir en avoir le cœur net.

La solution est venue de St. Paul, où sa fille, depuis son téléphone, a passé commande chez Petco via DoorDash : une caisse de transport, du lait pour chaton et un biberon. En attendant la livraison dehors, l'homme et son nouveau compagnon ont fait connaissance avec 2 policiers chargés de la circulation, qui n'avaient jamais croisé de chat errant à l'aéroport.

En vol, le jeune chat n'a causé aucun souci à son nouveau maître. « Il s'est simplement blotti dans sa caisse », raconte Wiebe.

Une fois à St. Paul, un vétérinaire a examiné le chaton et l'a traité contre les puces. Il a reçu le nom de Macanudo O'Hare, clin d'œil à l'aéroport et à la marque du cigare que fumait le professeur au moment de leur rencontre. Au quotidien, on l'appelle Harry.

« Tous ceux qui le rencontrent tombent amoureux de lui »

Wiebe étant en année sabbatique, Harry, qui aime se jucher sur son épaule, l'accompagne un peu partout : passages réguliers dans une mosquée du quartier pour saluer les fidèles, tournée des rues voisines pour rappeler aux habitants d'aller voter, et même une fête organisée sur la terrasse familiale. « Tous ceux qui le rencontrent tombent amoureux de lui », assure le professeur.

© John Autey / Pioneer Press

Il lui reste toutefois un public à convaincre : Sweet Corn et Lobster Tail, les 2 autres chats de la maison, arrivés il y a 7 ans de la portée d'une ancienne chatte errante d'un voisin, n'ont pas encore vraiment adopté le nouveau venu.