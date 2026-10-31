Les vétérinaires pensent à une tumeur et retirent une pomme de terre entière de l'estomac d'une chienne de 7 ans

Dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), Tori Shank a cru que les jours de Dandy, sa petite chienne de 7 ans, étaient comptés : après plus d'une semaine de vomissements, une échographie avait révélé une masse dans l'estomac de l'animal, et le chirurgien avait prévenu qu'une opération pourrait ne servir à rien. L'examen suivant a pourtant tout changé, rapportait The Dodo .

Lorsque Dandy s'est mise à ne plus garder ce qu'elle avalait, la nourriture comme l'eau, sa famille s'est inquiétée. « Elle vomissait par intermittence depuis un peu plus d'une semaine », a raconté Tori Shank, sa maîtresse. Assistante en radiologie à la clinique vétérinaire MedVet Akron, dans l'Ohio, elle y a conduit sa compagne canine pour un examen.

© Tori Shank

Sur l'image d'échographie, quelque chose ressemblait à une tumeur logée dans l'estomac. Tori a tout de suite pensé à une masse, et le chirurgien de la clinique a prévenu la famille : compte tenu de l'emplacement, opérer la chienne aurait été extrêmement risqué. Ses proches redoutaient alors que Dandy approche de la fin de sa vie.

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Au bout de l'endoscope, une surprise entière

Plutôt que d'ouvrir la chienne, l'équipe a préféré glisser un endoscope jusqu'à la grosseur afin de l'examiner sous un autre angle. Ce que tout le monde prenait pour une tumeur était en réalité une pomme de terre jaune, entière. « C'était la meilleure nouvelle possible. J'étais ravie », confie Tori. Tous ont applaudi, même si, selon l'estimation de la maîtresse, le tubercule devait se trouver dans l'estomac depuis au moins 2 semaines.

Comment Dandy a-t-elle pu l'avaler ? Le mystère reste entier. Tori se souvient qu'il y avait des pommes de terre chez elle, mais elle n'a jamais vu sa chienne s'emparer de l'une d'elles. Quoi qu'il en soit, la patate a été retirée avec précaution.

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La suite a été à la hauteur du soulagement. « Ensuite, elle a retrouvé son énergie », se réjouit Tori. La petite chienne a gardé la gorge légèrement irritée pendant quelques jours, puis plus rien : depuis, elle va parfaitement bien, assure sa maîtresse.

En clin d'œil à cet épisode désormais resté dans les mémoires, Tori a choisi pour Dandy un costume d'Halloween de circonstance : un déguisement représentant une pomme de terre en papillote.