  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Faits Divers
  5. Les vétérinaires pensent à une tumeur et retirent une pomme de terre entière de l'estomac d'une chienne de 7 ans

Les vétérinaires pensent à une tumeur et retirent une pomme de terre entière de l'estomac d'une chienne de 7 ans


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), Tori Shank a cru que les jours de Dandy, sa petite chienne de 7 ans, étaient comptés : après plus d'une semaine de vomissements, une échographie avait révélé une masse dans l'estomac de l'animal, et le chirurgien avait prévenu qu'une opération pourrait ne servir à rien. L'examen suivant a pourtant tout changé, rapportait The Dodo.

Illustration : "Les vétérinaires pensent à une tumeur et retirent une pomme de terre entière de l'estomac d'une chienne de 7 ans"
© MedVet / Facebook

Lorsque Dandy s'est mise à ne plus garder ce qu'elle avalait, la nourriture comme l'eau, sa famille s'est inquiétée. « Elle vomissait par intermittence depuis un peu plus d'une semaine », a raconté Tori Shank, sa maîtresse. Assistante en radiologie à la clinique vétérinaire MedVet Akron, dans l'Ohio, elle y a conduit sa compagne canine pour un examen.

Dandy, photographiée de près sur un tapis de feuilles mortes
© Tori Shank

Sur l'image d'échographie, quelque chose ressemblait à une tumeur logée dans l'estomac. Tori a tout de suite pensé à une masse, et le chirurgien de la clinique a prévenu la famille : compte tenu de l'emplacement, opérer la chienne aurait été extrêmement risqué. Ses proches redoutaient alors que Dandy approche de la fin de sa vie.

L'image d'échographie réalisée à MedVet Akron
© MedVet / Facebook

Au bout de l'endoscope, une surprise entière

Plutôt que d'ouvrir la chienne, l'équipe a préféré glisser un endoscope jusqu'à la grosseur afin de l'examiner sous un autre angle. Ce que tout le monde prenait pour une tumeur était en réalité une pomme de terre jaune, entière. « C'était la meilleure nouvelle possible. J'étais ravie », confie Tori. Tous ont applaudi, même si, selon l'estimation de la maîtresse, le tubercule devait se trouver dans l'estomac depuis au moins 2 semaines.

Comment Dandy a-t-elle pu l'avaler ? Le mystère reste entier. Tori se souvient qu'il y avait des pommes de terre chez elle, mais elle n'a jamais vu sa chienne s'emparer de l'une d'elles. Quoi qu'il en soit, la patate a été retirée avec précaution.

Dandy emmitouflée dans une couverture, le museau posé sur le rebord de son box
© MedVet / Facebook

La suite a été à la hauteur du soulagement. « Ensuite, elle a retrouvé son énergie », se réjouit Tori. La petite chienne a gardé la gorge légèrement irritée pendant quelques jours, puis plus rien : depuis, elle va parfaitement bien, assure sa maîtresse.

En clin d'œil à cet épisode désormais resté dans les mémoires, Tori a choisi pour Dandy un costume d'Halloween de circonstance : un déguisement représentant une pomme de terre en papillote.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Ce chien de bientôt 3 ans se blesse avec sa prothèse, mais la remplacer coûte près de 2 000 euros Emotion

Ce chien de bientôt 3 ans se blesse avec sa prothèse, mais la remplacer coûte près de 2 000 euros

Né avec une malformation à la patte avant, Ugo marche depuis un an avec une prothèse qui ne lui convient plus. À La...

10:23 | Par L. Beaurin