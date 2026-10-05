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Ce lapin plie et déplie sa couverture en polaire, puis s’y installe pour faire la sieste (vidéo)


Ecrit par Perrine Dubreuil dans la catégorie Emotion
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Pour Misty, faire son lit est tout ce qu’il y a de plus sérieux, et visiblement, c’est la condition pour pouvoir s’endormir parfaitement. Avant de dormir, le lapin s’applique à positionner sa couverture en polaire comme il l’entend, et cela peut parfois prendre du temps avant d’obtenir satisfaction. Les internautes sont tombés sous le charme de l’adorable Misty qui s’affaire avec beaucoup de sérieux, et s’endort aussi adorablement.

Illustration : "Ce lapin plie et déplie sa couverture en polaire, puis s’y installe pour faire la sieste (vidéo)"
© @m1stysadventures / TikTok

Le lapin qui apparaît sur la vidéo du compte TikTok « @m1stysadventures », est sans doute un lapin bélier du fait de ses oreilles tombantes. Il nous montre son rituel qui précède son coucher, alors qu’il agite ses petites pattes pour mettre en place sa couverture.

Un lit au carré

On comprend que pour Misty, la sieste est un art qui se pratique et s’entretient au quotidien. Hors de question de se coucher sans réfléchir dans son coin repos, tout doit être maîtrisé et calculé.

Avec précision, Misty s’affaire à plier, replier, déplier sa couverture, pour trouver la forme parfaite qui pourra l’accueillir le temps de sa sieste.

Illustration de l'article : Un lapin aménage méticuleusement son lit juste avant de s’endormir (vidéo)

@m1stysadventures / TikTok

Un repos mérité

À la fin de ce temps d’aménagement, le lapin s’installe sur la couverture, et il peut alors rejoindre les bras de Morphée. Le sommeil est profond, à la hauteur, sans doute, de la préparation intensive de la sieste.

Les internautes sont saisis par l’habileté de Misty, et son sens de l’organisation, et s’amuse de la comparaison avec un humain qui ferait et referait son lit de manière à ce qu’il soit tiré à quatre épingles. Ce petit rituel rondement mené attendrit inexorablement.

Creuser, un comportement typique

Creuser est un comportement naturel chez le lapin qui n’a pas cessé depuis sa domestication, nous rappelle PetHelpful. Renvoyant à l’élaboration d’un terrier, l’action de creuser à pour but de trouver un abri, notamment pour se préserver d’une faune dominante et potentiellement agressive.

Ce comportement ne doit pas être empêché chez le lapin. Lui laisser à portée des couvertures, du foin, une serviette éponge, est un excellent moyen de lui permettre de creuser.

Dans son foyer, Misty ne semble pas craindre de prédateurs, mais ne compte pas laisser son confort de côté.

@m1stysadventures #bnnuy #rabbitsoftiktok #animallove #cutepet #funnypetmoments ? original sound - szeditsx_?

Comment aménager au mieux un espace pour un lapin d’intérieur ?

Les propriétaires de lapin doivent mettre l’accent sur son bien-être, et cela passe par :

  • Un espace suffisant, 2m2 minimum au sol, et des plages de liberté tous les jours dans la maison
  • Un coin réparti entre un coin litière, un coin repas et un espace de repos
  • Des installations pour préserver ses comportements : tapis, tunnel, bac pour fouiller
Photo de Perrine Dubreuil

Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web

Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.

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