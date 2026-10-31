Une policière consacre son week-end à 6 chatons livrés à eux-mêmes pour leur trouver un refuge

Dans le comté de Chatham, situé dans le sud-est de la Géorgie (États-Unis), 6 chatons dissimulés au milieu des broussailles ont été repérés par une policière, alertée par un son inattendu à la fin d'une mission. Aidée de plusieurs collègues et d'un refuge de Hilton Head Island, elle a permis aux petits félins de rejoindre des familles d'accueil.

Cette histoire, relayée par WTOC d'après une publication de la police du comté de Chatham (Chatham County Police Department) partagée le samedi 24 octobre 2026 sur Facebook, débute en fin d'intervention. Après avoir entendu ce bruit, l'agente a fouillé l'épaisse végétation et y a trouvé 6 petits félins livrés à eux-mêmes.

Selon la police du comté, ces petits chats n'avaient pas l'allure d'animaux sauvages. Leur état laissait en revanche penser qu'il leur manquait à manger, des soins et un endroit où vivre.

La policière a mis à profit son week-end de repos pour trouver une structure de sauvetage prête à recueillir la portée. Dans l'intervalle, elle est revenue voir les petits, accompagnée de quelques collègues, afin de leur apporter à manger.

La solution est venue de All About Cats, un refuge pour chats installé sur Hilton Head Island. Sa réponse tenait en une condition : si la policière parvenait à capturer les chatons et à les transporter sans danger, le refuge se chargerait ensuite de tout le reste.

Un chaton moins coopératif que les autres

Restait à les attraper. Plusieurs agents du comté de Chatham ont prêté main-forte à leur collègue et les 6 chatons ont pu être rassemblés, puis conduits au refuge. Parmi eux se trouvait un minet têtu qui semblait vouloir rester dehors, a raconté le Chatham County Police Department.

Les rescapés s'appellent Savannah, Tybee, River, Ellis, Whitaker et Forsyth. Tous les 6 ont réussi leur examen vétérinaire, avant d'être placés en familles d'accueil en attendant leur adoption.

Au moment de la publication de la police du comté, 2 policiers prévoyaient d'adopter 2 des chatons sauvés par leur collègue.