Ces 2 chiennes abandonnées ont peur de tout, sauf des bulles de savon soufflées par les bénévoles

Un matin, les bénévoles d'un refuge des Îles Vierges américaines ont découvert 2 chiennes enchaînées à leur portail. Nerveuses et méfiantes, les 2 sœurs avaient peur de tout… ou presque. Seules les bulles de savon semblaient les faire sautiller comme des chiots ! Ce n'était alors que le début d'un long apprivoisement...

Trouver un animal attaché devant le portail du refuge est, hélas, une situation que les bénévoles de la Humane Society of St. Thomas, aux Îles Vierges américaines, connaissent bien. Ce matin-là, la découverte des 2 sœurs ne les a donc qu'à moitié étonnés. Ce qui les a pris de court, en revanche, c'est la nervosité et la méfiance de ces 2 boules de poils à la robe fauve, dont le parcours a été relayé par The Dodo.

Baptisées Sofrito et Wasabi, elles ont d'abord été placées en quarantaine. Non pas pour une question de santé, mais pour leur laisser le temps de souffler et les empêcher de prendre la fuite.

Les bulles, et rien d'autre

Pour ces 2 rescapées, tout était à construire : accepter une main sur le dos, marcher en laisse, jouer. Chaque nouveauté semblait les effrayer, toutes sauf une. Dès qu'un membre de l'équipe soufflait des bulles de savon dans le jardin, les 2 chiennes se mettaient à bondir en remuant la queue, redevenues visiblement, l'espace d'un instant, de jeunes chiots.

Ces instants de légèreté n'ont, malgré tout, pas remplacé le reste du travail. Jour après jour, les bénévoles ont continué à leur montrer qu'elles ne risquaient plus rien et à les habituer à la présence humaine. Les progrès étaient lents, mais constants.

© Humane Society of St. Thomas

Un avion pour le Maine

4 mois après leur arrivée, le refuge a sollicité Pets With Wings, un réseau de pilotes bénévoles qui acheminent par avion des pensionnaires de refuges. Sofrito et Wasabi ont ainsi quitté leur île natale pour le Maine, à 3 000 km de là, où Grammy Rose Dog Rescue & Sanctuary les a accueillies.

Dans cet État vivait Sarah Lachance. Plusieurs mois plus tôt, elle avait perdu son chien, et le moment lui semblait venu d'en aimer un autre. « Je regardais sur Internet assez régulièrement, en attendant qu’un chiot me “parle” à travers l’écran », a-t-elle confié à The Dodo. C'est alors que les 2 sœurs sont apparues sur son écran.

© Humane Society of St. Thomas

Touchée par leur parcours, Sarah s'est rendue au refuge avec son compagnon Zach pour rencontrer Sofrito. « Elle était très timide et nerveuse lorsque nous l’avons rencontrée », se souvient-elle. Le couple s'est assis par terre et a attendu que la chienne vienne d'elle-même. Tête et queue basses, elle a fini par accepter quelques caresses. « Il était clair dès le début à quel point elle était douce et affectueuse », ajoute Sarah. L'adoption a été décidée dans la foulée.

Du paillasson au canapé

Rebaptisée June, la chienne a eu droit à un panier confortable, qu'elle a pourtant boudé les premiers temps, lui préférant le paillasson de l'entrée, tout près de la porte. Il lui a fallu plusieurs semaines avant d'oser grimper sur le canapé et de s'y installer contre ses humains.

© Humane Society of St. Thomas

Aujourd'hui, June se blottit contre eux sans retenue et se montre visiblement joueuse. « Ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est courir après l’eau du tuyau ! Elle saute et danse entre les arroseurs et poursuit l’eau partout », raconte sa maîtresse.

Wasabi, elle, attend toujours une famille. Aux yeux de Sarah, sa sœur « a autant de potentiel et d’amour à offrir que June. Nous savons que sa famille est quelque part et qu'il ne reste plus qu’à la trouver. » Sa bouille attend désormais le regard qui saura la voir…

© Humane Society of St. Thomas

L'info Woopets - Comment aider un chien traumatisé à reprendre confiance ?

Un chien comme June et sa sœur qui a vécu un abandon ou des expériences difficiles peut se montrer extrêmement méfiant envers l’humain. Pour l’aider à se sentir en sécurité, plusieurs précautions sont essentielles :

Respecter son rythme : ne jamais forcer le contact ni chercher à le caresser à tout prix ;

Éviter les gestes brusques : privilégier une voix douce, des mouvements lents et une posture non menaçante ;

Lui laisser le choix : permettre au chien de s’approcher de lui-même et de s'éloigner s'il en ressent le besoin ;

Associer l’humain à des expériences positives : utiliser, lorsque cela est adapté, des friandises, des jeux ou des activités apaisantes.

La patience est essentielle : chaque chien progresse à son rythme, et certains peuvent avoir besoin d'un accompagnement par un vétérinaire ou un professionnel du comportement canin.