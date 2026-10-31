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Ce chat perdait la vue : les bénévoles ont dû consulter plusieurs fois pour en découvrir la cause


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Pebbles, un chat amaigri, a vécu seul sur un site industriel. Son parcours, relayé par Love Meow, l'a conduit d'un petit abri installé par une passante jusqu'à une famille d'accueil de l'association The Stray Cat Club, où il a appris à vivre sans la vue.

Illustration : "Ce chat perdait la vue : les bénévoles ont dû consulter plusieurs fois pour en découvrir la cause"
© The Stray Cat Club

L'association qui a fini par recueillir Pebbles a toutefois relevé quelques indices sur son passé : une oreille marquée, une castration et aucune puce électronique.

« Il a une marque à l'oreille, il est castré et n'a pas de puce électronique. On pense qu'il a été abandonné lorsque les entreprises sont parties », explique The Stray Cat Club.

Un chat d'abord méfiant

Lorsqu'une passante a remarqué le chat noir et a cherché à lui venir en aide, le félin se tenait résolument à l'écart des humains : terrifié, il refusait la moindre approche. Elle ne s'est pourtant pas découragée, installant pour lui un petit abri et revenant régulièrement avec de quoi le nourrir. Peu à peu, la méfiance de Pebbles s'est estompée.

Le chat noir s'approche d'une gamelle de nuit, près d'un abri en bois – The Stray Cat Club / Instagram
© The Stray Cat Club

Un autre obstacle s'est alors dressé sur sa route. Le matou se cognait et ne parvenait plus à regagner facilement son abri : sa vue baissait. Entre-temps, il était devenu affectueux et confiant, et sa bienfaitrice a compris qu'un foyer lui conviendrait désormais. Elle a donc contacté The Stray Cat Club, qui a pris le chat en charge avant de le placer dans une famille d'accueil.

Pebbles assis bien droit sur un tapis gris, les yeux bleu-gris – The Stray Cat Club / Instagram
© The Stray Cat Club

Hypertension, dents cassées et arthrite

Les bénévoles ont dû l'emmener à plusieurs reprises chez le vétérinaire avant d'obtenir une explication : une tension artérielle trop élevée avait coûté la vue au chat. Et ce n'était pas tout, puisque les examens ont aussi révélé des dents cassées, des articulations touchées par l'arthrite et d'autres affections durables.

La perte de la vue n'a pas modifié son rapport aux humains : d'après le récit, le brave Pebbles a continué de leur témoigner affection et reconnaissance. Une fois installé à l'intérieur, à l'abri et délivré de ces longues journées solitaires, il paraissait soulagé, tandis que les soins produisaient peu à peu leur effet sur sa santé.

Le chat noir allongé sur le dos, caressé sur un canapé – The Stray Cat Club / Instagram
© The Stray Cat Club

 « Il est heureux »

Aujourd'hui, Pebbles a appris à se repérer dans sa maison d'accueil et partage ses journées entre les jeux et les repas, qu'il apprécie autant les uns que les autres. « Il est heureux, et nous en sommes pleinement conscients », confient les bénévoles de The Stray Cat Club.

Pebbles couché sur un coussin gris, une patte tendue vers l'objectif – The Stray Cat Club / Instagram
© The Stray Cat Club
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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