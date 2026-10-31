« Aujourd’hui, nous sommes écœurés par l’espèce humaine » : des bénévoles dénoncent l’abandon d’un chien de 12 ans

Les bénévoles d'un refuge voient passer bien des parcours cabossés, mais certains retours les marquent plus que d'autres. C'est le cas de celui de Zeus, un chien bringé de 12 ans entré au refuge de Buigny-Saint-Maclou (Somme) en 2016 et reparti 2 ans plus tard avec un jeune couple, comme le rapporte actu.fr . Presque 8 ans après ce départ, un coup de fil a tout changé…

Ce jour-là, c'est une fourrière qui a joint l'association samarienne : un chien venait d'être découvert, abandonné, au bord d'une route près d'un marais. L'animal avait beaucoup de mal à marcher, l'arthrose le faisait souffrir et il n'avait plus que la peau sur les os. C'était Zeus, dont l'historique dans le fichier ICAD a permis de remonter jusqu'à Buigny…

Cette histoire avait pourtant bien commencé : au moment de l'adoption, les bénévoles avaient accordé toute leur confiance à ce jeune couple, se souvient l'une d'elles dans une publication Facebook.

Un petit doute que les bénévoles n'avaient jamais levé

Trois visites de contrôle avaient suivi l'adoption, sans que rien ne justifie jamais de revenir sur cette décision. Le tableau paraissait sans fausse note… et pourtant, une gêne diffuse persistait chez les bénévoles, qui ne parvenaient pas à l'expliquer.

Avec le retour de Zeus, les bénévoles ont vu leur inquiétude se confirmer. L'équipe attribue cet abandon aux adoptants, sans que le récit en détaille les circonstances, et elle ne comprend pas leur attitude. Comment, s'interroge-t-elle, peut-on faire tout le chemin d'une adoption, accueillir les bénévoles à 3 reprises et rassurer tout le monde, avant de laisser l'animal vieillir jusqu'à ce qu'il réapparaisse décharné, souffrant et, selon elle, visiblement privé des soins nécessaires ?

© Refuge de Buigny / Facebook

Une chose la révolte par-dessus tout : personne n'a décroché le téléphone ni cherché de solution, alors que son numéro n'a jamais changé.

Pour l'une des bénévoles, « à 12 ans, après toutes ces années, il a été abandonné comme un objet dont on ne veut plus. » Elle finit par lâcher : « Aujourd’hui, nous sommes écœurés par l’espèce humaine. »

Un panier qu'il ose à peine quitter

De retour entre les murs qu'il avait quittés des années plus tôt, Zeus a retrouvé les caresses et la bienveillance de l'équipe, qui le décrit comme un chien adorable, doux, gentil et câlin. Mais le vieux toutou reste blotti dans son panier, dont il sort à peine : perdu, meurtri, épuisé, il semble ne pas saisir ce qui lui arrive, confie la bénévole.

Combien de temps lui reste-t-il ? Personne au refuge ne le sait. Une chose est sûre : l'équipe veut que ses derniers jours se déroulent dans l'amour, la douceur et la dignité.

© Refuge de Buigny / Facebook





Le refuge a, pour cette raison, lancé un appel du cœur afin d'offrir à Zeus un dernier foyer, où il pourrait vivre ses vieux jours entouré d'amour. Et cette bouteille à la mer a récemment porté ses fruits ! Dans une mise à jour publiée sur Facebook, l'association a en effet annoncé avec bonheur que le toutou avait été adopté.

Après avoir tant d'épreuves, ce gentil senior va enfin pouvoir profiter du confort d'un foyer et de la présence rassurante d'une famille. Une fin heureuse qui réchauffe le cœur et nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour offrir à un animal le bonheur qu'il mérite !

L'info Woopets - Pourquoi adopter un chien âgé ?

Adopter un chien âgé comme Zeus, c’est offrir une seconde chance à un compagnon qui mérite de vivre ses vieux jours entouré d’amour. Mais c’est aussi une belle aventure, avec de nombreux avantages :