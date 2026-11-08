Honey, la chienne applaudie par les étudiants qui l’ont soignée, est adoptée par sa famille d’accueil

Certaines histoires commencent très mal et finissent très bien. Celle de Honey, relayée par KCCI , en fait partie : percutée par une voiture le 24 décembre 2025 à Des Moines (États-Unis), alors qu'elle n'avait que 5 mois, cette jeune chienne a été soignée à l'Iowa State University. En mai, les étudiants vétérinaires qui s'étaient occupés d'elle l'avaient applaudie lors de leur remise des diplômes.

Il arrive que l'on ouvre sa porte à un animal pour quelques semaines… et que l'on ne la referme jamais. Laura et Matt Bradner en savent quelque chose : plusieurs pensionnaires de passage ont fini par s'installer définitivement chez eux, ce que l'on surnomme des « foster fails ». Après ces expériences, le couple avait choisi de ne plus héberger de nouveaux protégés. C'était sans compter sur une certaine Honey...

Un 24 décembre aux urgences

Le 24 décembre 2025, cette jeune chienne de 5 mois a été renversée par une voiture à Des Moines. Son crâne portait plusieurs fractures et ses jours étaient en danger lorsqu'elle est arrivée aux urgences du Lloyd Veterinary Medical Center, au sein de l'Iowa State University.

© Critter Crusaders of Cedar Rapids / Facebook

Son maître vivait dans la rue et ne pouvait pas financer de tels soins ; il l'a donc confiée à Laura Bradner. L'association Critter Crusaders of Cedar Rapids a, de son côté, lancé une cagnotte qui a permis de réunir 27 000 dollars (environ 23 000 euros) pour couvrir la prise en charge.

Une fois l'opération et les premiers soins passés, c'est au domicile de Laura et de son mari Matt que la rescapée a continué à se remettre. Semaine après semaine, cette boule de poils noire et feu aux oreilles dressées a pris une place grandissante dans le cœur de ses hôtes, qui ont peu à peu compris qu'ils auraient du mal à la voir partir.

© Critter Crusaders of Cedar Rapids / Facebook

Applaudie, puis adoptée

En mai, Honey a assisté à une cérémonie peu ordinaire pour un toutou : la remise des diplômes de l'école vétérinaire de cette même université, le College of Veterinary Medicine. Woopets vous avait raconté cette journée : parmi les nouveaux diplômés, certains avaient participé à ses soins après l'accident et ne s'attendaient visiblement pas à la retrouver là, une surprise qui leur a fait plaisir.

Tenue en laisse par sa mère d'accueil, la jeune chienne a reçu des applaudissements chaleureux de la part des nouveaux diplômés. Un moment bien loin de son passage aux urgences !

© Critter Crusaders of Cedar Rapids / Facebook

Les Bradner ont fini par faire une exception à la règle qu'ils s'étaient fixée : d'après KCCI, ils ont officiellement adopté la jeune rescapée, qui a ainsi rejoint la famille pour de bon.

La mobilisation qui a entouré Honey a donc transformé un début d'existence difficile en une place définitive au sein d'une famille. De quoi bien entamer sa nouvelle vie !