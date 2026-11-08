Dans la benne couverte d’un pick-up, un chien aboie, enfermé sans eau depuis une durée inconnue

Un chien enfermé dans un véhicule, sans que personne ne sache depuis combien de temps il s'y trouvait, a finalement été tiré d'affaire grâce à une intervention rapide des secours en Californie. Alertés par un habitant qui avait entendu ses appels à l'aide, les pompiers sont parvenus à le sortir de sa cachette sans qu'il soit blessé, avant de le confier aux services animaliers du comté. Une issue heureuse pour ce quadrupède, dont le sort aurait pu être bien plus préoccupant si ce riverain n'avait pas prêté attention à ses aboiements.

Le dimanche 1er novembre 2026, un chien enfermé dans la benne couverte d'un pick-up a été secouru par les pompiers du comté de Kern, au nord de Los Angeles en Californie (Etats-Unis), après qu'un riverain inquiet a entendu ses aboiements, rapportait FOX 26 News / MPH.

Le témoignage salvateur d'un habitant

C'est le Kern County Fire Department, le service d'incendie du comté, qui a reçu le signalement de cet habitant, alerté par les cris désespérés du chien en détresse provenant de la benne couverte du véhicule.

Une question restait sans réponse à l'arrivée des pompiers : depuis combien de temps le quadrupède était-il enfermé là, sans eau ? Faute de le savoir, ils ont décidé de le secourir sans perdre davantage de temps.

Le chien sorti sain et sauf de la benne de la camionnette

L'animal a été sorti de la benne sans dommage, puis les pompiers ont prévenu Kern County Animal Services, le service animalier du comté, qui l'a pris sous sa garde.

© Kern County Fire Department / Facebook

Si l'histoire s'est bien terminée pour le chien en question, c'est d'abord parce qu'un riverain attentif n'a pas ignoré ces aboiements, puis parce que les membres du Truck 54 se sont déplacés pour y répondre.

© Kern County Fire Department / Facebook

Ne pas ignorer les potentielles situations de détresse

Pour l'heure, on ne sait ni comment le chien s'est retrouvé dans ce pick-up, ni ce que l'avenir lui réserve.

© Kern County Fire Department / Facebook

Reste désormais à espérer que le rescapé puisse rapidement trouver un foyer où il sera traité avec toute l'attention qu'il mérite. Son histoire rappelle aussi que les animaux ne peuvent pas toujours compter sur eux-mêmes pour sortir d'une situation dangereuse : parfois, tout commence par quelqu'un qui prend le temps de comprendre ce qu'il entend.