Ce chien n’a pas pu devenir guide, mais il accompagne désormais les résidents d’un EHPAD en promenade

La résidence de l’Orme, un EHPAD situé à Pleslin-Trivagou (Côtes-d’Armor), accueille un employé tout à fait particulier. Il s’agit de Vegas, un Labrador âgé de 2 ans, qui œuvre en tant que médiateur au sein de l’établissement. Si le chien avait au préalable été recalé des chiens guides, il a désormais trouvé sa vocation auprès des séniors pensionnaires de la résidence. Il les accompagne en balade, passe du temps en leur compagnie et leur rend le sourire tout en les apaisant. C’est un véritable bénéfice pour les personnes âgées, selon les responsables de l’EHPAD.

Vegas, un Labrador de 2 ans, avait d’abord commencé une formation de chien-guide d’aveugle avant d’être recalé. Mais comme l’explique Gérard Pousset, membre de l’association des Chiens d’Éveil de l’Anjou et qui a récupéré le chien, « Il a fait l’éducation pour tenir ce rôle pendant six mois, mais le guidage était un peu compliqué pour lui, comme pour 30 % des chiens guides. Donc je l’ai récupéré et testé pour faire de la médiation. »

Le Petit Bleu des Côtes-d’Armor / Actu.fr

Une décision qui a changé la vie de Vegas, et des résidents de l’EHPAD de l’Orme.

Il participe à la vie quotidienne des résidents

Situé à Pleslin-Trivagou, en Côtes-d’Armor, cet EHPAD a accueilli Vegas entre ses murs en juin 2026, pour le plus grand bonheur des résidents dont il a conquis le cœur.

« C’est un bon chien, en plus il ne tire pas quand on se balade », raconte Pierre, l’un des pensionnaires de 90 ans, qui aime se promener avec Vegas, en étant assis sur son fauteuil roulant.

S’il accompagne souvent les pensionnaires en promenade, le chien participe aussi de façon active à la vie quotidienne de l’établissement « Il est là pour faire de la médiation. C’est-à-dire qu’il va permettre à des personnes qui ne veulent, ou ne peuvent plus, faire des animations au sein de la résidence de retrouver des habitudes qu’elles ont eues avec leur propre chien », explique Gérard Pousset au média Actu.fr .

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Des bénéfices avérés

Et depuis son arrivée, comme le souligne Caroline Brocher, la directrice des lieux, « on a eu beaucoup de choses assez sympas qui se sont passées. On a eu des résidents qui se sont mis à parler alors qu’ils ne parlaient plus, d’autres qui ne sortaient plus et qui ont accepté de sortir avec Vegas ». C’est le signe que, si Vegas semble avoir vraiment trouvé sa place entre ces murs, il contribue aussi à faciliter et améliorer la vie des séniors dont il s’occupe, tout en aidant le personnel soignant. Par exemple, Caroline Brocher expliquait qu’il pouvait participer à la toilette des pensionnaires lorsque celle-ci est compliquée. Y emmener Vegas apaise la personne, qui s’oppose alors moins aux soins.

Il fait l’unanimité

Il ne fait pas seulement l’unanimité auprès du personnel de l’EHPAD, il a également pris une place importante dans le coeur des personnes âgées, comme c’est le cas pour Pierre : « J’ai toujours eu un chien et j’aime bien me balader avec lui », ou d’une autre résidente, qui adore le brosser quand il est près d’elle.

« Cela permet vraiment de canaliser, d’apaiser et lorsque des personnes ont des troubles cognitifs, cela facilite l’expression et les contacts entre résidents », soulignait Gérard Pousset.

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Un véritable travail

Lorsqu’il est présent dans l’établissement, 2 médiatrices veillent sur Vegas. Celui-ci ne vit d’ailleurs pas dans la résidence, mais rentre chez lui le soir, pour y revenir le lendemain après son temps de repos. « Le matin, on part au boulot tous les deux et quand il arrive ici, il fonce voir la secrétaire et le personnel. Puis on va faire les visites en chambre, mais plutôt après les petits-déjeuners, car il est très glouton », s’amuse Caroline Brocher. « Il rentre à la maison avec moi où il a sa vie plus en détente. C’est comme une journée de travail au final. »

L’info Woopets : en quoi consiste le rôle de médiateur pour un chien ?

En médiation animale, les chiens formés doivent avant tout posséder un tempérament doux, calme, et être dotés de patience et d’empathie. Ils doivent aussi savoir maîtriser les ordres de bases et être parfaitement sociabilisés face aux bruits ou aux mouvements inhabituels ou brusques.