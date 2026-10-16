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« Il avait peur des mains, mais voulait tellement être aimé » : sauvé de l'enfer, ce chien réapprend la tendresse (vidéo)


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
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Une main qui se tend doucement, et un chien qui se fait tout petit, comme s'il attendait un coup… C'est ainsi qu'Apple, un croisé Pit Bull, réagissait aux gestes de tendresse après avoir été sorti d'un marché chinois de la viande. Relayée par Parade Pets, la vidéo qui raconte son parcours montre ce que la patience a pu changer pour ce toutou qui commence tout juste à guérir.

Illustration : "« Il avait peur des mains, mais voulait tellement être aimé » : sauvé de l'enfer, ce chien réapprend la tendresse (vidéo)"
© Bundle of bullies / Facebook

Après un passé difficile, certains chiens ont besoin de beaucoup de temps pour retrouver confiance en l'humain. Un geste aussi simple qu'une caresse peut alors devenir une véritable épreuve. C'était précisément le cas d'Apple, un gentil chien à l'origine destiné à être mangé...

Un chien qui redoutait les caresses

Le texte incrusté dans la vidéo retraçant son histoire pose le décor en une phrase : « Il y a 2 mois, Apple a été sauvé du marché chinois de la viande. ». Derrière ces quelques mots, le compte évoque l'état dans lequel se trouvait cette boule de poils à sa sortie du commerce de la viande.

« On voyait qu'il avait été battu. Il avait tellement peur des mains, mais il voulait tellement être aimé. »

Au début de la vidéo, Apple regardait en effet l'objectif d'un air timide. Il suffisait alors qu'une main se tende vers lui pour une caresse pour qu'il se recroqueville et se mette à trembler, comme s'il se préparait à avoir mal. Et pourtant, ce toutou n'attendait qu'une chose : être aimé.

Illustration de l'article : « Il avait peur des mains, mais voulait tellement être aimé » : sauvé de l'enfer, ce chien réapprend la tendresse (vidéo)

© @bundleofbullies / TikTok

Avancer à son rythme

Heureusement, sa réaction de peur s'est atténuée peu à peu, grâce à la patience de ceux qui l'entouraient et au temps qu'on lui a laissé pour avancer. En progressant au tempo qui lui convenait, Apple a fini par comprendre qu'il n'avait plus rien à craindre des mains qui s'approchaient de lui.

Aujourd'hui, le toutou n'a plus peur des mains et se laisse même volontiers caresser !

Illustration de l'article : « Il avait peur des mains, mais voulait tellement être aimé » : sauvé de l'enfer, ce chien réapprend la tendresse (vidéo)

© @bundleofbullies / TikTok

« Voici Apple maintenant, après beaucoup d'amour inconditionnel et de patience. », annonce d'ailleurs le texte de la publication, tandis que le chien fixait sa soignante, remuait la queue et profitait de chaque caresse douce qu'on lui offrait.

Plus aucune trace du mouvement de recul des premières images : Apple parait désormais plus à l'aise, en sécurité même, quand on lui témoigne de l'affection.

@bundleofbullies

Love can heal the world

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Après avoir reçu le temps et la bienveillance dont il avait besoin, ce toutou semble à présent savourer pleinement chaque marque de tendresse. La légende résume le chemin parcouru en quelques mots : « L'amour peut soigner le monde. » Une jolie conclusion et une belle avancée pour cette boule de poils qui peut enfin profiter de la vie de chien qu'il a toujours mérité.

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

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