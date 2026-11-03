6 chiots blottis dans un carton, sans leur mère : une bénévole les découvre en nourrissant des chiens errants

Aujourd’hui à l’abri, 6 chiots découverts et secourus en pleine forêt profitent de repas copieux, de soins et de toute l’attention des bénévoles, en attendant de trouver une famille prête à leur offrir un nouveau départ. Mais pour l’association qui soutient ce sauvetage, le plus important reste d’empêcher que d’autres portées connaissent le même sort : la stérilisation est essentielle pour lutter durablement contre les abandons et la prolifération des chiens errants..

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Alors qu'elle distribuait de la nourriture à des chiens errants dans une zone boisée de Roumanie, Camelia Dobos, bénévole au sein d'un refuge local, a découvert une boîte en carton abandonnée au milieu des broussailles. 6 chiots y étaient blottis, serrés les uns contre les autres, sans leur mère. Leur histoire est rapportée par The Dodo.

Un scénario qui se répète trop souvent

Posé à même la terre et les cailloux, le carton était entouré de brindilles et de quelques détritus, dont une bouteille en plastique. Les petits, au pelage blanc, marron ou noir, n'avaient que cette boîte ouverte pour tout abri.

Camelia Dobos a d'abord cherché la mère des petits. Faute de la trouver, elle a jugé probable que quelqu'un s'était débarrassé de la portée, un scénario qui, à l'en croire, se répète trop souvent dans cette région. La bénévole a alors pris les chiots avec précaution et a pris la route du refuge avec eux.

© Annie's Trust

Du carton aux gamelles pleines

Depuis leur arrivée, les repas copieux et les câlins de l'équipe rythment les journées des rescapés. Une photo les a saisis museau baissé, pressés autour de plusieurs gamelles de pâtée posées sur des dalles ensoleillées. « Leur seul intérêt réside dans la nourriture et le sommeil, mais ils voudront bientôt explorer », résume un porte-parole d'Annie's Trust, association britannique travaillant main dans la main avec le refuge de Camelia.

© Annie's Trust

Soignés chaque jour, les 6 chiots espèrent maintenant trouver un foyer, qu'il s'agisse d'une famille d'accueil ou d'adoptants, afin de grandir dans de bonnes conditions. Un autre cliché a immortalisé 2 d'entre eux, l'un blanc et beige, l'autre blanc et noir, la tête passée par l'ouverture d'un abri.

© Annie's Trust

La stérilisation est « la seule chose qui puisse briser le cercle vicieux »

Pour Annie's Trust, ce sauvetage mené par son partenaire roumain est surtout l'occasion d'insister sur la stérilisation, seul moyen à ses yeux de freiner à la fois les abandons et le nombre trop élevé d'animaux sans foyer.

« C’est la seule chose qui puisse briser le cercle vicieux », estime le représentant de l'organisation, pour qui de simples opérations de sauvetage ne peuvent régler la question : c'est à la racine que le problème doit être traité.