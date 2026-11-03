Ina, la chienne frappée à Ribérac : un mineur soupçonné est convoqué devant le tribunal pour enfants

Nous vous racontions récemment l'histoire d'Ina, cette petite chienne de Ribérac, en Dordogne, dont la maîtresse avait découvert sur les réseaux sociaux qu'elle avait reçu un coup de pied dans une rue de la ville. L'affaire connaît désormais une suite judiciaire : le lundi 2 novembre 2026, le parquet de Périgueux a fait savoir que le mineur soupçonné d'avoir porté ce coup est convoqué devant le tribunal pour enfants, rapportait ici.fr ce même jour.

Le parquet, qui confirmait ainsi une information de Sud Ouest, a précisé que ce jeune homme n'avait pas d'antécédents.

Tout avait commencé pour cette habitante de Ribérac par la découverte d'images tournées dans une rue de la ville, où l'on voyait Ina, sa chienne Yorkshire Terrier, recevoir le violent coup de pied d'un jeune homme. La scène, filmée par une jeune fille, a ensuite été massivement partagée en ligne, comme nous le rapportions dans cet article.

L'agression aurait eu lieu 5 mois avant la réapparition des images

Ces images n'étaient pas nouvelles. D'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le tournage remontait à 5 mois au moins ; la séquence est réapparue le dimanche 18 octobre, se propageant dans tout le pays et bien au-delà.

© Capture d'écran réseaux sociaux

Dans les jours qui ont suivi cette diffusion, 2 plaintes avaient été déposées et le maire de Ribérac avait de son côté saisi la justice. La propriétaire d'Ina a, pour sa part, porté plainte après avoir visionné les images.

Des fils accusés à tort, des familles menacées

Alors que la vidéo circulait, plusieurs familles ont été prises pour cible dans les Vosges ainsi qu'à Outreau et à Lens : leurs fils étaient désignés, à tort, comme l'auteur du coup porté à la petite chienne.

Dans le Nord, une mère a ainsi reçu 500 appels menaçants et a dû changer de numéro de téléphone, tandis que dans les Vosges, une seconde a elle aussi été harcelée. Un autre foyer a même reçu la visite de personnes armées.

L'auteur présumé des faits sera jugé par le tribunal des enfants

L'enquête a ensuite conduit, fin octobre, à l'arrestation d'un jeune habitant de Neuvic (Dordogne). L'intéressé a été placé en garde à vue, avant la convocation annoncée ce 2 novembre.

Quant à Ina, la petite chienne n'a conservé aucune marque apparente de ce coup, d'après les informations relayées. Il reviendra maintenant au tribunal pour enfants de se prononcer sur cette affaire.