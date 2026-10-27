Une chienne sourde de 45 kg devient la nounou de 7 chiots dont la mère est très craintive

Au fond d'un élevage, Butter n'a connu qu'une seule fonction : mettre bas, encore et encore. Quand on l'a enfin sortie de là, 7 petits Beagles l'accompagnaient. Chez sa famille d'accueil, la jeune mère ne savait que se terrer, sans parvenir à regarder qui que ce soit en face. Dans la maison vivait pourtant une colocataire hors norme, sourde et pesant près de 45 kg, qui n'allait pas rester indifférente bien longtemps...

Comme le rapporte Iheartdogs, Butter n'avait jamais goûté à la liberté avant d'être recueillie. Dans ce nouveau foyer, la chienne de race Beagle se faisait toute petite : impossible de croiser son regard et, dès qu'elle le pouvait, elle se glissait sous un meuble, parcourue de tremblements. Sa mère d'accueil, bien décidée à lui donner une chance d'être heureuse, lui a pourtant aménagé un cadre sûr et bienveillant.

Mais la patience humaine n'a pas tout fait. Dans la maison vivait aussi Jasmyne, une chienne sourde d'environ 45 kg, qui a très vite semblé comprendre ce qu'il fallait faire. Attirée depuis toujours par les chiots, elle s'est aussitôt rapprochée de la portée. Pendant que Butter gardait ses distances, encore mal à l'aise dans ce décor inconnu, la colosse au cœur tendre a endossé le rôle de nounou, enchaînant câlins et parties de jeu tout en veillant sur les petits.

La nounou que les chiots ont adoptée

Du côté des 7 petits, l'adoption a été immédiate. Escalader cette montagne de poils, lui tomber dessus en pleine partie... rien ne paraissait la déranger. Et dès le réveil, la grande chienne filait passer ses protégés en revue, histoire de s'assurer qu'il n'en manquait aucun.

De son côté, Butter observait la scène. Devait-elle intervenir ou se terrer un peu plus ? Au début, elle ne semblait pas savoir comment réagir. Puis les jours ont défilé, et la présence de Jasmyne auprès de ses petits a paru l'apaiser plutôt que l'inquiéter. Sa peur, elle, s'est doucement estompée.

Nouveau départ plus serein

Petit à petit, la rescapée est sortie de l'ombre. Fini les cachettes ! Elle se détend désormais, regarde ses chiots s'amuser et va même au contact de sa famille d'accueil. Un revirement que son passé rendait difficile à imaginer !

Aujourd'hui, Butter apprivoise son nouveau monde à son rythme, tandis que ses 7 chiots grandissent en pleine santé, entourés d'affection. Et c'est visiblement la plus grande habitante de la maison, sourde de surcroît, qui a le plus aidé cette maman craintive à relever la tête...