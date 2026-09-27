Cette chienne et sa maîtresse se cherchent autour d’une voiture, mais tournent dans le même sens (vidéo)

Un simple jeu de cache-cache derrière une voiture a suffi à semer la confusion entre une jeune femme et sa chienne, avant de provoquer des retrouvailles aussi drôles que touchantes. Pendant quelques secondes, chacune cherchait l’autre sans se douter qu’elles tournaient en rond.

Avoir un chien, c'est l'assurance de vivre des moments de joie et de bonheur inégalés, mais aussi de faire le plein d'anecdotes à raconter. Et c'est encore mieux lorsque c'est filmé. Ce n'est certainement pas Molly, alias « @mollyjobling » sur TikTok, qui dira le contraire, elle qui a la chance de compter une magnifique chienne Bouvier Bernois parmi les membres de sa famille.



@mollyjobling / TikTok

Récemment, Molly et son amie à 4 pattes ont été les protagonistes d'une scène particulièrement amusante qui s'est déroulée devant la maison et qui a été capturée par la caméra de sonnette.

La jeune femme et la chienne venaient tout juste de sortir. Molly a laissé l'animal sur le pas de la porte et est allée jeter quelque chose dans la benne à ordures, puis s'est étonnée de constater que sa compagne à fourrure n'était plus là. Ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'est que la chienne était derrière sa voiture.

La joie des retrouvailles après un bref moment d'angoisse

Molly a fait le tour du véhicule, mais sa chienne se dérobait toujours à son regard. Et pour cause ; elle cherchait aussi sa maîtresse et tournait dans le même sens, ce qui faisait qu'aucune ne pouvait voir l'autre.

Cet hilarant petit manège a duré quelques secondes. Molly s'est mise à appeler sa chienne, ne comprenant pas ce qui se passait, puis elle l'a enfin retrouvée. Ce bref moment d'angoisse et de solitude a vite laissé place au soulagement et aux rires. La chienne était d'ailleurs tout aussi contente de revoir sa propriétaire, comme en attestent les mouvements de sa queue.

Molly a posté la vidéo le 18 août 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 1,7 millions de vues. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :

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Un chien peut rapidement disparaître du champ de vision, même en quelques secondes. Pour limiter les risques :