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Des étudiants vétérinaires aident à sauver une chienne, puis l’applaudissent à leur remise de diplômes


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Percutée par une voiture la veille de Noël 2025, Honey a défilé en toge et toque le 15 mai 2026 sur la scène de l'école vétérinaire d'Ames, dans l'Iowa, aux États-Unis. Au bout de la laisse de sa mère d'accueil, la chienne a été applaudie par des étudiants tout juste diplômés qui, quelques mois plus tôt, l'avaient soignée.

Illustration : "Des étudiants vétérinaires aident à sauver une chienne, puis l’applaudissent à leur remise de diplômes"
© KCCI 8 News

Ce jour-là, l'école vétérinaire de l'Iowa State University (le College of Veterinary Medicine) remettait leurs diplômes à ses étudiants, à Ames (Iowa, États-Unis). Au milieu de la cérémonie, une chienne coiffée d'une toque et vêtue d'une toge a traversé l'estrade, menée en laisse par Laura Bradner, sa mère d'accueil, tandis que l'assistance applaudissait. 

Dans les rangs, beaucoup connaissaient Honey : quelques mois auparavant, plusieurs de ces jeunes diplômés avaient contribué à la sauver, rapportait KCCI 8 News.

Honey en gilet rouge sur l'estrade, entourée de diplômés en toge, devant la salle qui applaudit
© KCCI 8 News

Le 24 décembre 2025, Honey était arrivée dans un état très grave aux urgences du Lloyd Veterinary Medical Center, situé au sein de l'université. « Elle avait été percutée par une voiture à Des Moines la veille de Noël », raconte Laura. Le crâne de la chienne était fracturé en plusieurs endroits, jusqu'au niveau des sinus.

Son maître, qui vivait alors à la rue, tenait à ce qu'elle s'en sorte et ne voulait pas entendre parler d'euthanasie ; les soins, en revanche, dépassaient ses moyens. Il avait donc remis sa chienne à Laura Bradner, afin qu'elle lui obtienne les traitements nécessaires et veille sur elle.

Honey allongée sur le flanc, les pattes bandées de rose, pendant sa convalescence
© KCCI 8 News

Une association mobilisée pour ses soins

Tandis que l'équipe du Lloyd Veterinary Medical Center prenait en charge ses lésions, l'un des vétérinaires s'était tourné vers Jan Erceg, qui a fondé Critter Crusaders of Cedar Rapids et en assure la direction médicale. « Nous fournissons les fonds, nous aidons à orienter les soins et nous travaillons directement avec les vétérinaires sur les plans de traitement », explique la responsable, dont l'association a l'habitude des cas d'urgence comme celui de Honey.

De son côté, la structure a pu réunir plus de 27 000 dollars, soit environ 23 000 euros, pour les soins de la chienne. Celle-ci s'est entièrement rétablie et se déplace de nouveau sans la moindre gêne.

Honey couchée au sol en gilet rouge, une main posée sur elle, entourée de soignants
© KCCI 8 News

Chez sa famille d'accueil, la rescapée se montre d'un tempérament facile, à en croire Laura Bradner.

« Elle a un caractère très doux. Vous pouvez littéralement l’emmener n’importe où, lui demander n’importe quoi, et elle s’adapte sans problème », dit-elle de la chienne.

Honey couchée dans l'herbe, harnais violet et rose, aujourd'hui rétablie
© KCCI 8 News

Présent à la cérémonie, Dan Grooms, doyen de l'école vétérinaire, estime que le parcours de Honey offre aux nouveaux diplômés « un aperçu de ce qu’ils peuvent accomplir et de l’impact qu’ils peuvent avoir en prenant soin des animaux ».

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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