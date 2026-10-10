Chiens, chats et même un escargot sont bénis par des prêtres pour la fête de saint François d’Assise

Le 4 octobre n’est pas seulement la Journée mondiale des animaux. Ce jour célèbre aussi Saint François d’Assise, le saint patron des animaux. Et à l’occasion de cette fête, dans les villes de Manille (Philippines) et Santiago (Chili), de nombreux propriétaires d’animaux se sont rendus à l’église de Malate ou à la basilique de Notre-Dame du Mont-Carmel afin de faire bénir leurs fidèles compagnons. Chiens, chats, tortues et même un escargot ont ainsi été bénis par les prêtres en ce jour.

Au sein de l’église de Malate, à Manille, ce sont de nombreux chiens qui se sont assis auprès de leurs propriétaires en ce 4 octobre 2026, dans le but de recevoir la bénédiction du prêtre à l’occasion de la fête de Saint François d’Assise, le patron des animaux et de l’écologie, comme le rappelait le média abcNews . Mais ce n’étaient pas les seuls animaux à avoir envahi les bancs de l’église.

Manille. Joeal Calupitan/AP

En effet, des chats, des tortues et même un escargot de compagnie se trouvaient là, dans l’attente de cette bénédiction spéciale qui a lieu une fois par an. « Nous bénissons les animaux et les plantes, ce qui est tout à fait en lien avec la fête de saint François d’Assise… c’est pourquoi la paroisse de Malate promeut cette initiative », déclarait le père Leonito Distor, curé de l’église.

L’expression de la gratitude

Au terme de la célébration, patiemment, les paroissiens ont attendu leur tour, avec leurs animaux de compagnie dans les bras ou à leurs côtés, afin que leurs compagnons soient aspergés d’eau bénite. Pour ces propriétaires d’animaux, il s’agit d’exprimer leur gratitude et leur amour à l’égard de leurs compagnons de vie, mais aussi d’honorer l’appel de Saint François à respecter toutes les créations de Dieu, qu’elles soient humaines, animales ou végétales. « Ils font partie de notre famille… Ils ne sont pas exactement comme nous dans le sens où ils ne peuvent pas parler, mais ils ont bel et bien des émotions », déclarait Gaudine Supnet, une infirmière de 32 ans maîtresse de 4 Shih Tzu. « Je veux qu’ils sentent, d’une certaine manière, que nous leur sommes reconnaissants d’être présents dans nos vies ; c’est pour cela que nous les faisons bénir. »

Santiago. Capture d'écran / Yahoo!Actualités

Une campagne de vaccination

Par ailleurs, l’église de Malate de Manille organisait une campagne de vaccination gratuite pour les chiens et les chats sur le parking de l’église, remplissant ainsi l’un des autres objectifs forts de cette journée singulière.

Manille. Joeal Calupitan/AP

Un chien en fauteuil roulant

Ainsi que le soulignait le média Yahoo!Actualités , à Santiago du Chili, au sein de la basilique Notre-Dame du Mont-Carmel, un chien handicapé installé dans un fauteuil roulant, ainsi qu'une tortue dans son aquarium ont aussi reçu la bénédiction des prêtres. À New York au sein de la cathédrale Saint-Jean-le-Divin, aussi, tout comme partout dans le monde, la célébration a rassemblé de nombreux propriétaires d'animaux.

Santiago. Capture d'écran / Yahoo!Actualités

L’info Woopets : qu’est-ce que la Journée mondiale des animaux ?

Célébrée chaque 4 octobre, la Journée mondiale des animaux est un événement international qui a pour but de sensibiliser le public au bien-être animal, mais aussi à la protection de la biodiversité et au respect de toutes les espèces animales, sauvages ou domestiques.