Cette chienne paralysée se traînait au sol, mais un fauteuil roulant lui permet de courir sur la plage (vidéo)

Hier encore, Birdie peinait à faire le moindre pas. Aujourd’hui, cette chienne paralysée file à toute vitesse sur la plage. Recueillie par Ali et Nick après leur rencontre sur la route, elle découvre peu à peu le plaisir de courir, grâce à leur patience et à un fauteuil roulant adapté.

Au fil de leur voyage en Amérique du Sud, Alli et Nick avaient déjà croisé de nombreux chiens errants. Mais c’est leur rencontre avec Ola, une chienne arrivée près de leur van, qui les a profondément marqués et leur a fait prendre conscience des difficultés auxquelles ces animaux sont confrontés. Depuis, le couple s’est donné pour mission de leur venir en aide dès qu’il le pouvait. Il y a quelques mois, alors qu’ils se trouvaient en Basse Californie (Mexique), une nouvelle rencontre a une fois encore bouleverser leur vie. Une histoire touchante relayée par Cheezburger.

Une chienne paralysée qui refusait d’abandonner

En traversant la ville de Baja, le couple a soudainement aperçu un chien qui peinait à se déplacer. Ils ont immédiatement arrêté leur van pour lui venir en aide et, contre toute attente, la chienne s’est dirigée vers eux. Un habitant leur a alors expliqué qu’elle avait été percutée par une voiture environ 2 mois auparavant.

Malgré son handicap, Birdie était décrite comme « très gentille » et « très confiante ». L’homme leur a également assuré qu’ils pouvaient la prendre avec eux pour lui apporter les soins dont elle avait besoin.

Face à cette responsabilité, Alli et Nick se sont demandé s’ils étaient réellement prêts à l’assumer. Leur réponse a d’abord été non. Mais ils ont finalement choisi de suivre leur cœur : « Quand pourrions-nous être préparés à quelque chose comme ça ? Elle n’a pas abandonné, ça veut dire que nous ne devrions pas non plus ! » Cette décision courageuse allait offrir à Birdie une nouvelle chance dans la vie.

© @expedition.ola / Instagram

De la paralysie aux premiers sprints sur la plage

Les premiers jours avec la petite chienne n’ont pas été simples. Incapable de marcher, elle devait se déplacer difficilement au sol, jusqu’à ce qu’Ali et Nick découvrent une solution pour lui offrir davantage de liberté : un fauteuil roulant adapté. Et le changement ne s’est pas fait attendre. « Hier, elle n'a pas fait un seul pas... aujourd'hui elle volait sur la plage !! », raconte Ali sous une publication TikTok, ravie de la voir enfin filer à toute vitesse. Une fois qu’elle a compris comment avancer, Birdie s’est en effet montrée particulièrement enthousiaste, au point de devenir « un peu imprudente avec sa nouvelle vitesse ».

Le fauteuil n’a toutefois pas vocation à remplacer ses déplacements naturels toute la journée : il lui permet surtout de faire une pause et de profiter de moments de liberté sans avoir à se traîner au sol.

Pour le couple, cette première victoire n’est que le début. Après plus d’un mois rythmé par les hospitalisations, les traitements et les difficultés, ils souhaitent poursuivre les soins et les consultations nécessaires pour offrir à Birdie toutes les chances de s’épanouir et, surtout, la voir « voler à travers la vie avec plus de liberté qu’elle n’en a jamais eu ».

© @expedition.ola / Instagram

L’info Woopets - Comment aider un chien qui ne peut plus marcher ?

Lorsqu’un chien rencontre des difficultés à marcher, l’essentiel est de comprendre l’origine du problème avant de chercher des solutions. Un accompagnement adapté peut ensuite lui permettre de conserver son confort et son autonomie. Voici ce que vous pouvez faire pour lui :