Cette chienne de 9 ans peinait à tenir debout au refuge, une bénévole lui offre un foyer temporaire

Avec sa tête penchée et ses petites pattes qui peinent à la porter, Sissy aurait pu passer inaperçue au refuge. C’était sans compter sur une bénévole qui a pris le temps de rassurer cette petite chienne âgée. Un massage, une couverture, quelques câlins… et c’était le début d’une toute nouvelle histoire.

Au refuge, certains chiens ont besoin de bien plus que d’un toit et de quelques repas pour reprendre confiance. Ils ont besoin d'un peu de patience et de beaucoup de douceur. C’est le cas de Sissy, une petite Chihuahua âgée et vulnérable qui a eu la chance de rencontrer une bénévole qui a pris le temps de l'accompagner à son rythme, jusqu’à ce qu’une famille décide de l'adopter. Une jolie histoire récemment relayée par DogTime.

Une chienne fragile qui peine à tenir sur ses pattes

À 9 ans, Sissy est arrivée au refuge dans un état particulièrement fragile. Cette petite Chihuahua timide avait la tête constamment penchée, des troubles de l’équilibre et peinait à tenir sur ses pattes. Cet état n’a bien entendu laissé personne indifférent, en particulier une bénévole habituée à proposer des massages aux chiens du refuge chaque lundi.

© @sunhavenwellness / Instagram

En découvrant Sissy, cette femme au grand cœur a rapidement compris que la boule de poils avait besoin de bien plus que de simples caresses.

Elle l’a délicatement enveloppée dans une couverture avant de la prendre dans ses bras et de commencer à la masser. Peu à peu, Sissy s’est détendue sous ses gestes doux, comme si elle comprenait qu’elle était enfin en sécurité.

Une famille d’accueil pour reprendre des forces

En passant du temps avec la petit chienne, sa nouvelle amie a également compris qu’elle avait surtout besoin de calme, de patience et de sécurité. Avec son mari, elle a donc décidé de lui ouvrir les portes de leur maison et de l’héberger en famille d’accueil, le temps qu’elle puisse reprendre des forces loin du stress du refuge.

© @sunhavenwellness / Instagram

Entourée d’attention et de bienveillance dans ce foyer temporaire, Sissy a peu à peu laissé apparaître sa personnalité douce et attachante, et a commencé à reprendre doucement confiance.

Cette évolution a beaucoup ému les internautes : « Vous avez bien fait de l’accueillir ! Elle recevra tout l’amour et les soins dont elle a besoin avec vous. Elle est adorable. », a par exemple écrit l’un d’eux. « C’est adorable. Vous avez créé un lien particulier avec elle. », a commenté un autre.

Avant de trouver sa famille pour toujours, Sissy a ainsi trouvé quelqu’un qui lui a offert ce dont elle avait pour le moment le plus besoin : le temps de se reconstruire au calme, à son propre rythme.

L’info Woopets - Comment aider un chien âgé à se sentir en sécurité ?

L’arrivée dans un nouvel environnement peut être déstabilisante pour un chien âgé ou vulnérable. Quelques attentions peuvent toutefois l’aider à prendre progressivement ses repères. Vous pouvez par exemple :