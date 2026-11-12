Appelé pour sa promenade, ce Golden Retriever refuse de partir sans sa peluche (vidéo)

Brody, un Golden Retriever, s'est fait remarquer à l'heure de sa promenade quotidienne. Appelé par son humaine pour sortir, le chien a d'abord marqué un temps d'arrêt en haut de l'escalier, avant de disparaître à l'étage. La suite, visible dans une vidéo TikTok relayée par le média Pet Helpful , a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et son adoptante n'a pas eu le dernier mot...

Tout a commencé en haut des marches, où Brody se tenait, l'œil curieux, tourné vers son humaine préférée qui l'appelait. Ce Golden Retriever avait visiblement autre chose en tête que de la rejoindre tout de suite !

Lorsqu'elle lui a annoncé que le moment de la sortie quotidienne était venu, le toutou s'est contenté de la fixer un instant, comme s'il hésitait sérieusement.

Son adoptante a eu beau tenter de le raisonner, rien n'y a fait : une fois sa petite idée en tête, ce chien ne comptait pas en démordre...

© @goldenbearbrody / TikTok

Pas question de laisser le doudou à la maison

Sans prévenir, Brody a filé à l'étage, obligeant son humaine à l'appeler une seconde fois. Le voilà qui réapparaissait peu après, une minuscule peluche en forme de chiot dans la gueule. Sa préférée !

Son compagnon à 4 pattes a ensuite descendu les marches au trot, visiblement paré pour sa sortie. Son adoptante, elle, se montrait nettement moins convaincue : emporter ce doudou en balade, était-ce vraiment une bonne idée ?

Elle l'a donc supplié de laisser son petit compagnon de tissu à la maison. Peine perdue... Son trésor fermement serré entre les mâchoires, le chien a patiemment attendu qu'elle se décide à ouvrir la porte d'entrée.

De nombreux chiens attachés à leur peluche

Depuis sa mise en ligne, la vidéo parue sur le compte TikTok @goldenbearbrody a reçu plus de 51 000 mentions « j'aime ». De nombreuses personnes ont trouvé le comportement de Brody adorable, mais ont aussi confié avoir le même à la maison...





« Notre Golden Retriever doit toujours avoir un jouet avec elle », commente une utilisatrice. « J'ai eu un Berger Allemand mâle qui emmenait son ours en peluche à chaque promenade pendant 11 ans », ajoute une dénommée Grace . « Ma Golden Retriever emmène son doudou au lit avec elle tous les soirs », témoigne une autre internaute.

© @goldenbearbrody / TikTok

L'info Woopets : pourquoi certains chiens tiennent tant à leurs peluches ?

L'article à l'origine de cette histoire propose quelques pistes pour comprendre cette affection tenace. La première tient à la matière : mordiller un jouet tout doux serait particulièrement agréable pour un chien, et plus encore pour un chiot dont les dents poussent.

Autre explication avancée ? Chez certaines races au fort instinct de chasse, l'objet en tissu peut évoquer une proie et réveiller un réflexe très ancien.

Quant aux Golden Retrievers, ils ont longtemps été sélectionnés pour rapporter le gibier. Garder une peluche moelleuse dans la gueule a donc de fortes chances de plaire à Brody, qui, promenade ou pas, ne semble pas près de s'en passer !