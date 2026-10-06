Cette chienne issue d'un refuge a été choisie comme héritière d'un célèbre sauveur de koalas

Après avoir contribué au sauvetage de plus de 100 marsupiaux, Bear profite désormais d’une retraite bien méritée. A seulement 2 ans, Oaka s'apprête à prendre le relais : cette ancienne pensionnaire de refuge a été choisie pour devenir la nouvelle chienne de détection de koalas de l’IFAW.

Bear a raccroché son harnais de travail, mais la relève est assurée ; sa congénère Oaka est désormais prête à lui succéder dans le rôle de chien de détection pour la conservation.

Nous avions parlé de Bear dans un précédent article. Ce croisé Border Collie / Koolie avait participé au sauvetage pendant « l'été noir » en Australie, marqué par de terribles feux de forêt. Il avait retrouvé vivants plus de 100 koalas, qui avait pu être mis en sécurité et soignés grâce à lui.



IFAW

Formé pour flairer les koalas et les autres animaux sauvages en détresse lors de catastrophes naturelles, il faisait partie d'une équipe travaillant avec le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), avant de prendre une retraite bien méritée en mars 2026 à l'âge de 11 ans.

Le défi de trouver le digne successeur de Bear

En mai, l'IFAW était à la recherche d'un successeur pour Bear. La mission était tout sauf simple. « Pour devenir un chien détecteur de koalas, il faut réunir un ensemble de qualités très particulières : un instinct de jeu très développé, aucun instinct de prédation et une détermination à toute épreuve, peut-on lire sur le site de l'organisation . Nous recherchions également spécifiquement un chien issu d’un refuge, afin de lui offrir une nouvelle chance dans la vie et un foyer pour toujours, en plus de son nouveau métier ».

L'IFAW a reçu une cinquantaine de candidatures, venues des 4 coins de l'Australie. L'une d'elles a même été envoyée depuis la Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Parmi ces chiens, 13 ont été présélectionnés et soumis à une série de tests menés en collaboration avec Innovation for Conservation et l'expert et formateur cynotechnique français Frédéric Chappée.

Oaka, la candidate parfaite

L'un de ces canidés est sorti du lot. Ou plutôt une, puisqu'il s'agit d'une femelle. Oaka, une Koolie de 2 ans, a fait forte impression. Tout comme Bear, elle s'était retrouvée dans un refuge, celui de DM Rescue à Coffs Harbour, en Nouvelle-Galles du Sud, car sa famille ne parvenait pas à la « gérer ».



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Elle a tapé dans l'œil de l'éducateur canin local Avery Keller, qui a détecté des qualités intéressantes chez elle et en a informé l'IFAW. Aux côtés du professionnel, Oaka a fait 5 heures de route pour se rendre dans le Queensland et prendre part aux tests qu'elle a brillamment réussis.

Au sein de l'IFAW, tout le monde était impressionné par ses aptitudes et ravi d'avoir trouvé la perle rare.

Une nouvelle mission pour Oaka

Oaka a officiellement intégré l'équipe en tant que chienne de détection de koalas et effectue actuellement sa formation avec l'éducateur Russell Miller et Frédéric Chappée.

Elle pourra bientôt participer à ses premières missions et marcher sur les pas de son illustre prédécesseur.

L'info Woopets : qui est le Koolie, ce chien de berger australien peu connu ailleurs ?

Originaire d’Australie, le Koolie est un chien de travail sélectionné pour ses aptitudes au troupeau. Agile, endurant et particulièrement intelligent, il se distingue par sa grande capacité d’apprentissage et son énergie. Son apparence peut être assez variable, avec des robes et des longueurs de poil différentes selon les individus.

Très proche de son humain, le Koolie est généralement attentif, réactif et volontaire. Ses besoins importants en activité physique et en stimulation mentale en font un compagnon davantage adapté aux personnes actives.

A noter que le Koolie n’est pas reconnu par la Fédération Cynologique Internationale (FCI). La race reste néanmoins suivie par des associations spécialisées, notamment en Australie, où ses qualités de chien de travail sont particulièrement valorisées.