« Elle était vraiment destinée à venir ici » : le portail fermé, une chienne surgit de nulle part pour réconforter une femme qui se sentait seule

Meile Veronika ne s'attendait pas à la visite spéciale à laquelle elle a récemment eu droit, au moment où elle travaillait sur un projet créatif chez elle. Une chienne inconnue est, en effet, apparue devant sa porte, alors que le portail était pourtant fermé. Persuadée d'avoir affaire à un animal égaré, elle l'a réconfortée un long moment, avant qu'un homme ne se présente derrière sa clôture et lui apporte la réponse. Son récit, relayé par The Dodo , repose encore sur une énigme qu'elle n'a jamais résolue.

Ce jour-là, Meile Veronika était absorbée par son bricolage quand une silhouette qu'elle n'avait jamais croisée s'est présentée à l'entrée de la maison : une chienne, seule, au regard qu'elle a trouvé triste, qui s'est avancée et l'a observée à l'intérieur. La maîtresse des lieux en est restée interdite. Son portail était fermé, et rien n'aurait dû permettre à l'animal de pénétrer dans la cour. Autre raison de sa surprise : ce jour-là, elle avait espéré en secret trouver une oreille à qui se confier.

© meileverse / Instagram

« J'étais simplement très seule », a confié Meile. À cet instant précis, elle avait, dit-elle, vraiment besoin de quelqu'un, d'une personne avec qui échanger.

« Je pensais vraiment qu'elle était perdue »

Ses grands yeux ronds et son attitude calme ont tout de suite donné à Meile l'impression que la visiteuse n'allait pas bien non plus. Comme elle ne l'avait jamais vue et ignorait d'où elle pouvait venir, elle a pensé à une chienne égarée.

« Je pensais vraiment qu'elle était perdue », raconte-t-elle. Elle s'est alors mise à la caresser en lui disant qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé, qu'elle l'aimait. Toutes 2 ont fini allongées dehors, au soleil, Meile couvrant d'affection sa nouvelle amie, dont la présence calme était, selon elle, exactement ce qu'il lui fallait ce jour-là.

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« J'avais simplement l'impression d'être soutenue et protégée », confie-t-elle. Cette parenthèse, elle l'a d'ailleurs partagée en vidéo sur son compte Instagram @meileverse. Restait une question pratique : la chienne portait bien un collier, mais aucune médaille, et Meile n'avait donc aucun moyen de joindre son maître.

Un homme est venu l'appeler depuis la clôture

Environ 40 minutes plus tard, Meile venait de rentrer à l'intérieur lorsqu'elle a aperçu un homme s'avancer vers sa clôture. Il a appelé la chienne, qui a aussitôt couru vers lui en remuant la queue. Devant ce changement d'attitude, elle s'est dit que l'animal devait le connaître et qu'il s'agissait sans doute de son maître.

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Elle est sortie à sa rencontre, et l'explication s'est révélée un peu différente : l'homme n'était pas le propriétaire de l'animal, mais un voisin qui l'avait reconnue à travers la clôture. Lorsqu'il a décrit l'endroit où vivait la chienne, Meile a compris qu'elle l'avait, en réalité, déjà croisée.

Une voisine au tempérament placide

Cette rencontre-là datait d'un trajet en voiture : alors qu'elle roulait, elle était tombée sur un chien planté au milieu de la chaussée, immobile, qui ne paraissait pas troublé par sa présence, d'après sa description. Il s'agissait du même animal.

Sa visiteuse n'était donc pas une errante en détresse, mais une voisine au tempérament placide qui avait fini, on ne sait comment, dans sa propriété. Une issue heureuse pour tout le monde.

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« Elle était vraiment destinée à venir ici »

Le soir même, Meile l'a regardée repartir vers chez elle. Pour celle dont la journée avait si mal commencé, cette visite garde, de son propre aveu, quelque chose de providentiel.

« Elle était vraiment destinée à venir ici », glisse-t-elle, tout en reconnaissant qu'aujourd'hui encore elle n'a aucune idée de la façon dont la chienne est entrée.