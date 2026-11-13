Une chienne apeurée reste au fond de son box, mais sa vidéo touche une femme qui ne cherchait pas à adopter

Déposée par sa famille dans un refuge de Californie, Bagel, 6 mois, se tenait au fond de son box, incapable d'accepter une friandise ou une caresse. La visite du sauveteur Rocky Kanaka, relayée en vidéo, a pourtant touché une femme à l'autre bout du pays, qui venait de perdre son propre chien.

Quand Rocky Kanaka s'est installé près d'elle, Bagel n'était là que depuis 48 heures environ, relate iHeartDogs.com. Pendant près de 4 mois, ses anciens maîtres s'étaient occupés d'elle, jusqu'à ce que des difficultés financières ne leur permettent plus de la garder. Dans le box, la jeune chienne se tenait au fond, loin de quiconque faisait un pas vers elle, et supportait à peine qu'on lui tende une friandise ou la main.

Des présentations progressives et respectant son rythme

Sans rien brusquer, le sauveteur a pris le temps de rester avec elle, lui laissant de l'air et lui adressant quelques mots à voix douce. Les premières friandises, de gros morceaux, n'ont guère convaincu ; coupées plus petites, elles semblaient mieux passer. Un bruit imprévu ayant fait sursauter Bagel, il a encore ralenti et attendu qu'elle se calme.

Ses anciens maîtres avaient laissé des notes sur son caractère. Ils y décrivaient une compagne affectueuse, amatrice de câlins, de jouets et de jeux un peu brusques, qui savait déjà s'asseoir et côtoyait des congénères sans difficulté, mais pouvait se montrer nerveuse devant les enfants et les inconnus. Rocky a par ailleurs repéré, sur son poitrail, une tache blanche dont la forme lui rappelait un papillon.

Frais d'adoption et de stérilisation payés

Avant de quitter le refuge, Rocky a proposé de payer les frais d'adoption de Bagel et sa stérilisation, 2 dépenses liées à son adoption ainsi écartées. Il restait toutefois à trouver quelqu'un prêt à l'accueillir. Dans les jours suivants, le refuge a partagé une nouvelle encourageante : Bagel avait obéi à la demande de s'asseoir, pris une friandise et agité la queue.

Une candidature avant la fin de la vidéo

À environ 4 800 kilomètres de là, à New York, Danielle pleurait son chien Woodley, mort de façon inattendue à 12 ans et demi. Elle n'était pas en quête d'un nouveau compagnon et comptait sur une rencontre qui se ferait naturellement, le jour venu.

C'est devant la vidéo de Rocky que cette rencontre s'est faite. L'expression craintive de Bagel lui rappelait Woodley, et voir une chienne si jeune en difficulté dans un refuge lui a donné envie d'aider : elle a envoyé sa demande d'adoption sans attendre la fin des images.

Faire voyager une chienne de 6 mois encore nerveuse d'une côte à l'autre demandait une organisation soignée. Phil, coordinateur des transports du refuge, s'y est attelé pendant que Rocky guettait la confirmation. Le jour du départ, Bagel a rejoint l'aéroport dès le petit matin avant d'embarquer sur un vol direct de la Californie vers New York.

Un accueil étonnamment chaleureux

Danielle pensait retrouver la chienne timide aperçue dans la vidéo. À peine arrivée, Bagel a pourtant agité la queue, couvert sa nouvelle maîtresse de baisers et pris de petites friandises dans sa main, raconte l'adoptante. Pour rentrer, celle-ci s'est assise à l'arrière de la voiture à côté d'elle, et l'animal a dormi pendant le trajet.

À la maison, le caractère décrit dans les notes de ses anciens maîtres s'est peu à peu montré. Bagel aime s'installer sur le canapé, se blottir contre sa nouvelle famille et suivre le mari de Danielle à travers la maison. Elle a aussi découvert la neige dans le jardin, où sa maîtresse l'a vue bondir et galoper, et elle a rencontré le chat du foyer : d'après Danielle, leurs premiers échanges se sont révélés amicaux et curieux.

Accueillir Bagel n'efface pas Woodley aux yeux de Danielle, qui voit dans cette rencontre une arrivée au bon moment. La chienne qui se tenait au fond d'un box dans un refuge de Californie partage désormais le quotidien d'une famille à New York.