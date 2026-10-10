Cette chienne découverte avec un collier étrangleur rouillé était si maigre qu’elle peinait à tenir debout

Prise en charge in extremis, Sally reçoit désormais des repas toutes les 3 heures et les soins nécessaires pour reprendre des forces. Si sa convalescence s’annonce longue, l’association qui l’a sauvée se veut optimiste quant à ses chances de retrouver une vie normale et cherche toujours à comprendre ce qui lui est arrivé.

Une chienne découverte dans un état de santé alarmant a été prise en charge par une association et reçoit tous les soins dont elle a besoin pour se rétablir, en attendant d'en savoir plus sur son passé, rapportait Times News Online .

Le mercredi 30 septembre 2026, aux alentours de 1h30 du matin, un passant avait trouvé la chienne en question seule dans la rue, extrêmement maigre et tenant à peine debout, à East Penn Township en Pennsylvanie (Etats-Unis).



Starting Over Animal Rescue / Facebook

Le bon samaritain « savait que la chienne avait besoin de soins vétérinaire », raconte Alyson Andrews, bénévole chez Starting Over Animal Rescue. Il l'avait gardée chez lui pendant 9 ou 10 heures, car il « avait du mal à trouver quelqu'un pour l'aider », poursuit-elle.

Il a donc contacté Starting Over Animal Rescue qui a tout de suite accepté de secourir l'animal. Appelée Sally par ses bienfaiteurs, la chienne a été emmenée à la clinique vétérinaire Rush Vet Center de Tamaqua, à environ 30 kilomètres du lieu de sa découverte.

« Nous pensons que c’est une chienne de type berger », dit Alyson Andrews. Sally portait un collier étrangleur rouillé et était « couverte d’excréments et dégageait une odeur épouvantable ». Par ailleurs, ses griffes étaient excessivement longues.



Starting Over Animal Rescue / Facebook

« Soit quelqu’un l’a abandonnée au bord de la route, soit elle a réussi à s’échapper »

Il était clair qu'elle souffrait de négligence, ainsi que de privation de liberté et de nourriture depuis longtemps. « Soit quelqu’un l’a abandonnée au bord de la route, soit elle a réussi à s’échapper d’une manière ou d’une autre », estime la bénévole.



Starting Over Animal Rescue / Facebook

« Elle est nourrie toutes les trois heures, en petites quantités, indique Alyson Andrews. Il lui faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour se rétablir physiquement, mais nous pensons qu’elle va s’en sortir. Mentalement aussi, elle va traverser une période difficile. »

Une fois sortie de la clinique vétérinaire, Sally sera confiée à une famille d'accueil au sein de laquelle elle poursuivra sa convalescence.

Starting Over Animal Rescue a lancé un appel à témoins pour tenter d'identifier son propriétaire.

L’info Woopets : pourquoi le collier étrangleur peut-il être dangereux pour un chien ?

Un collier étrangleur exerce une pression sur le cou lorsque le chien tire sur sa laisse. Il peut provoquer douleur, stress et inconfort et, utilisé de manière coercitive, favoriser des réactions de peur ou d’agressivité.

Le ministère de l’Agriculture déconseille d’ailleurs explicitement le recours à ce type de collier et recommande une éducation fondée sur la récompense et la confiance.

Une proposition de loi visant notamment à interdire certains dispositifs de « dressage », dont le collier étrangleur, avait été adoptée par l’Assemblée nationale en janvier 2023. Il n’avait toutefois pas été adopté par le Sénat.