Retrouvé sous un hangar par un garçon, ce chien perdu cesse de grogner dès qu’il reconnaît sa famille

Un petit chien appelé Sneackers a finalement retrouvé sa famille 24 heures après sa disparition, grâce à un jeune garçon et à sa mère. Caché sous un hangar à quelques kilomètres de l’endroit où il s’était perdu, il a reconnu ses humains dès leurs retrouvailles et a pu rentrer chez lui.

Un chien disparu à Montabard dans l'Orne a été retrouvé le lendemain dans la commune voisine de Nécy grâce à un garçon vigilant et à sa mère, celle-ci ayant reconnu l'animal dont elle avait vu l'avis de recherche, rapportait Le Journal de l'Orne .

Le canidé en question est un croisé Yorkshire Terrier / Lhassa Apso répondant au nom de Sneackers. Sa famille habite Falaise dans le Calvados, mais se trouvait à Montabard, une quinzaine de kilomètres plus loin, le mardi 29 septembre ; c'est là que le petit quadrupède s'est échappé.

Les propriétaires du chien étaient d'autant plus inquiets que celui-ci ne connaissait pas les lieux. Il était décrit comme sociable, mais peureux et donc susceptible de se montrer méfiant en cas d'approche.

La famille a multiplié les appels à témoins, notamment via la page Facebook « Pet Alert Orne 61 », précisant que Sneackers est castré et identifié par puce électronique.



Pet Alert Orne 61 / Facebook

L'heureux dénouement tant espéré a eu lieu le lendemain mercredi 30 septembre, du côté de Nécy, commune limitrophe de Montabard. Un garçon a, en effet, trouvé le chien s'étant réfugié sous un hangar. Accueilli par les grognements de l'animal, il a préféré prévenir sa mère qui, par chance, a reconnu Sneackers grâce aux avis de recherche.

Sneackers est rentré à la maison sain et sauf

Elle a aussitôt contacté la famille du chien, qui est arrivée sur les lieux une quinzaine de minutes plus tard. Dès qu'il a reconnu ses humains, Sneackers a cessé de grogner et est tombé dans leurs bras.

Il a pu rentrer à la maison où il a eu droit à un bon repas et se remet de ses émotions. D'après Le Journal de l'Orne, ses maîtres ont adressé leurs remerciements à « toutes les personnes qui se sont mobilisées à Montabard pour participer aux recherches, la famille de Nécy, grâce à laquelle leur chien a pu être retrouvé, ainsi que Marie-Laure Leplat, la maire de Montabard qui s’est beaucoup impliquée?».