Ce chiot rencontre une jument derrière une clôture, puis partage des moments de calme avec elle (vidéo)

C’est au détour d’une vidéo diffusée sur le compte Instagram @rileyandnova que les internautes ont récemment pu découvrir la douce amitié entre Fennie Loo, un chiot de race Braque Allemand à poil court, et Athena, une magnifique jument. La séquence est accompagnée d’une lettre émouvante rédigée du point de vue du chiot, ce qui a eu le don d’attendrir de nombreuses personnes, touchées par la persévérance du canidé qui était visiblement déterminé à conquérir le cœur de sa fidèle amie.

Le 11 septembre 2026, sur le compte Instagram @rileyandnova , une adorable vidéo a été publiée, mettant en scène 2 amis pour le moins étonnants et attendrissants. Titrée de la légende : « Comment tout a commencé », la séquence dévoile les étapes de cette amitié hors norme. Si Fennie Loo, le chiot de race Braque Allemand à poil court, a d’abord rencontré Athena, la jument, derrière une barrière et attaché à une laisse toute rose, désormais, plus rien ne les sépare.

« Salut les amis ! C’est Fennie Loo !! »

C’est ainsi que commence la lettre qui accompagne les images. Écrite du point de vue de la chienne, elle a de quoi attirer l’attention et émouvoir. À travers ces mots, on apprend comment Fennie Loo a toujours souhaité s’approcher d’Athena, dès son plus jeune âge, désirant peut-être, elle aussi, avoir une amitié semblable à celle que la jument entretenait avec sa compagne Nova. « Je me faufilais jusqu’à la clôture pour voir si je pouvais m’approcher un peu plus… peut-être pour lui frôler le museau, peut-être pour lui dire bonjour, peut-être juste pour la regarder quelques minutes », raconte la légende.

(capture d'écran) @rileyandnova / Instagram

Beaucoup de patience... et le temps fait son oeuvre

Fennie Loo avoue que son enthousiasme débordant a pu parfois dérouter Athena, si bien que celle-ci lui a imposé la patience afin de gagner sa confiance. « Mes courses effrénées et mes sprints surprise n’étaient pas vraiment ce qu’Athena préférait, alors j’ai dû apprendre que l’amitié demande parfois un peu de patience. » Alors, leurs rencontres, au départ, se faisaient derrière une clôture, comme le montre la séquence, et avec une laisse pour la chienne, afin de laisser le temps à la jument de s’habituer à la présence de sa nouvelle amie.

(capture d'écran) @rileyandnova / Instagram

« Certaines choses valent vraiment la peine d’attendre.»

« Finalement, la clôture a disparu, j’ai un peu grandi, et nous avons trouvé nos moments de tranquillité ensemble. » Désormais, les 2 compagnes à 4 pattes savourent des moments ensemble et cette amitié que Fennie Loo avait toujours espérée.

La vidéo montre à quel point la patience a été cruciale dans le démarrage de cette amitié, et a beaucoup attendri les internautes, comme le soulignait le média PetHelpful . Plusieurs ont laissé un petit commentaire sous la séquence, à l’image de ceux-ci : « Certaines amitiés ont simplement besoin d’un peu de temps pour se développer, et on dirait bien qu’Athena valait vraiment la peine d’attendre », « Ohhh, Fennie, tu es la chienne qui murmure à l’oreille des chevaux », « L’amour se présente sous toutes les formes ; c’est tellement beau. »

À force de patience et de persévérance et grâce à la curiosité de ces 2 animaux d’espèces différentes, elles possèdent désormais ce qu’il y a de plus précieux : une amie avec qui savourer la vie.

(capture d'écran) @rileyandnova / Instagram

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Pour présenter votre chiot à un cheval en toute sécurité, il convient de respecter certaines étapes et de ne brusquer ni l’un ni l’autre, car le cheval pourrait blesser le chiot de façon involontaire. C’est pourquoi, il faut avant tout faire preuve de patience et rester attentif à leurs réactions.