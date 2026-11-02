« Le chaton savait exactement quoi faire » : une chatte piégée sort d’un conduit grâce à une serviette nouée

Fin avril 2026, près du centre commercial Parkdale Mall de Beaumont, au Texas (États-Unis), un agent de sécurité a perçu des miaulements étouffés sans réussir à en trouver l'origine. Alertés par ses soins, les agents de Beaumont Animal Care ont fini par découvrir une petite chatte calico tout au fond d'un conduit d'évacuation, hors de portée de leurs mains. Pour la faire remonter, il a fallu une bonne dose d'imagination…

Dans cette histoire relayée par The Dodo, tout a commencé lors d'une patrouille aux abords du Parkdale Mall, à Beaumont : le vigile a eu beau tendre l'oreille, impossible de situer d'où provenaient ces petites plaintes. Il a donc composé le numéro de Beaumont Animal Care, le service de contrôle des animaux de la ville, qui a dépêché sur place les agents Nevils et Carraway.

Ceux-ci n'ont pas mis longtemps à identifier l'endroit d'où montaient les cris : un conduit d'évacuation resté ouvert.

© Beaumont Animal Care / Facebook

Penchés au-dessus de l'orifice, les 2 agents ont aperçu, en contrebas, une jeune chatte au pelage noir, blanc et roux. Impossible toutefois de l'attraper à la main, tant elle se trouvait loin, et les parois du tube, humides et boueuses, étaient trop glissantes pour qu'une remontée se fasse sans aide. L'agente Nevils a donc dû faire preuve d'inventivité.

Une serviette nouée en guise d'échelle

Retournée à son véhicule, elle en est revenue avec une serviette, qu'elle a déchirée en plusieurs bandes avant de les attacher bout à bout. Munie de cette corde improvisée, elle l'a glissée dans le tuyau jusqu'à la petite prisonnière, et là, « le chaton savait exactement quoi faire », a raconté Beaumont Animal Care dans sa publication Facebook consacrée au sauvetage.

La petite calico a en effet accroché ses griffes au tissu et entrepris de grimper, progressant centimètre après centimètre le long de la serviette. Lorsqu'elle est enfin arrivée suffisamment haut, l'agente Nevils a pu refermer sa main sur elle et la ramener à l'air libre. Une ascension patiente, mais couronnée de succès !

© Beaumont Animal Care / Facebook

Du conduit à un foyer

Trempée et transie de froid, la rescapée était néanmoins en bonne santé. En temps normal, un animal secouru dans ces conditions prend aussitôt la direction du refuge, en attendant une éventuelle adoption.

Cette étape lui a pourtant été épargnée, car on lui avait déjà trouvé un foyer aimant : l'homme qui avait entendu ses miaulements et prévenu les secours a en effet choisi de l'accueillir chez lui !

© Beaumont Animal Care / Facebook

Reste une question sans réponse : comment la boule de poils a-t-elle bien pu atterrir au fond de ce tuyau ?

« Nous ne saurons peut-être jamais comment elle s'est retrouvée dans une situation aussi délicate, mais grâce à une oreille attentive, beaucoup de patience et une bonne dose de réactivité, son histoire a connu la fin heureuse qu'elle méritait », a conclu le service animalier sur le réseau social.

Une chose est sûre : pour cette petite calico, l'aventure s'est terminée dans les bras de celui qui l'avait entendue le premier et c'est peut-être le plus joli des dénouements !