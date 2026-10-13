Ce chien reste toute la nuit auprès de son maître blessé, puis ses aboiements guident les secours

Après avoir passé la nuit auprès de son maître grièvement blessé, un Labrador a joué un rôle décisif dans son sauvetage en attirant l’attention des secouristes grâce à ses aboiements. Le jeune randonneur a ainsi pu être localisé puis hélitreuillé vers une clinique, tandis que son fidèle compagnon s'en est sorti indemne.

En Autriche, un chien s'est comporté en héros à double titre ; il a non seulement permis à son maître, blessé à la suite d'une lourde chute en montagne, d'échapper à l'hypothermie en restant à ses côtés, mais il a, en plus, guidé les secours vers lui, rapportait La Dépêche du Midi .

Le jeudi 1er octobre 2026, un Autrichien de 21 ans était parti en randonnée dans le secteur du glacier du Dachstein en compagnie de son fidèle ami à 4 pattes, un Labrador Retriever à la robe noire.

Son chien lui a tenu chaud

Le jeune homme avait alors fait une chute d'une vingtaine de mètres dans un secteur escarpé du Grosser Roter Graben. Il a ainsi percuté des rochers, ce qui lui a valu de souffrir de graves blessures.

Le randonneur n'était plus en mesure de se déplacer. Il a donc dû passer la nuit sur place, exposé au froid. Fort heureusement, le canidé est resté auprès de lui, l'aidant ainsi à préserver sa température corporelle.

Le lendemain matin, sa compagne n'ayant pas eu de nouvelles a décidé d'alerter les secours. Elle leur a transmis les dernières photos qu'il lui avait envoyées, et les secouristes ont également pu exploiter les données de son téléphone pour connaître la zone où il était susceptible de se trouver.

Cela revenait néanmoins à chercher une aiguille dans une botte de foin, mais le chien leur a considérablement facilité la tâche.

Guidés par les aboiements

En survolant les lieux, les sauveteurs ont fini par apercevoir une tente orange installée à 900 mètres d'altitude. Après être descendus de l'hélicoptère, ils se sont mis à entendre les aboiements du Labrador, ce qui leur a permis de localiser son humain au bord du ravin et de le prendre en charge.



Bergrettung Obertauern

La victime a reçu les premiers soins sur place, puis il a été transporté par hélicoptère à la clinique Salzkammergut de Vöcklabruck.

Le chien, lui, est sain et sauf et de retour auprès de sa famille, en attendant de retrouver son propriétaire.