Un centre recueille ce chien paralysé et l’équipe d’un chariot pour qu’il puisse bouger et jouer

Hot Wheels, un croisé Bichon Maltais de 2 ans, avait perdu l'usage de ses pattes arrière à cause d'une maladie des disques intervertébraux. Son propriétaire n'étant plus en mesure de le soigner, le petit chien a été pris en charge par un centre animalier de Caroline du Nord (Etats-Unis), où il a été examiné, équipé d'un chariot puis confié à une famille d'accueil.

Son nom est celui de petites voitures miniatures dont les enfants raffolent, et c'est bien sur des roues que ce croisé Bichon Maltais croisé se déplace désormais. Son émouvante histoire, relayée par WRAL, commence par un douloureux renoncement : l'état de santé de Hot Wheels exigeait des soins que son propriétaire ne pouvait plus assurer, et celui-ci a dû s'en séparer.

« C’est le chien le plus heureux qui soit »

Le quadrupède a alors été pris en charge par le Chatham Sheriff's Animal Resource Center (ARC), une structure animalière rattachée au bureau du shérif de ce comté de Caroline du Nord. Katherine Reardon, qui coordonne le programme ARC, le décrit ainsi : « C’est le chien le plus heureux qui soit », ajoutant que « sa queue remue sans arrêt. »

© Chatham Sheriff's ARC

Un chariot pour bouger et jouer

Le rescapé a aussi été examiné au Pittsboro Animal Hospital, à Pittsboro. Les vétérinaires y ont établi un plan de traitement, désormais appliqué scrupuleusement par la famille qui l'héberge depuis peu.

L'animal a également reçu un chariot adapté, visible sur les photos avec ses 2 roues aux montants violets. Cet équipement, selon la coordinatrice de l'ARC, « lui permet de se déplacer et de jouer beaucoup plus comme un chien normal ». Elle précise : « Cela lui donne de la liberté et l’aide à profiter de la vie, même s’il doit toujours être surveillé lorsqu’il l’utilise. »

© Pittsboro Animal Hospital

Une famille expérimentée

Ses accueillants connaissent bien les chiens qui ont besoin de soins particuliers, un domaine dans lequel ils ont déjà une longue pratique. Ce placement a été organisé par l'intermédiaire de l'association Freedom Ride Rescue.

Hot Wheels restera chez eux tant qu'il ne sera pas jugé prêt pour l'adoption.