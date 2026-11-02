« C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue » : une maman réagit aux câlins de son fils au chat (vidéo)

Allongé sur le lit avec un petit garçon, Sylvester le chat s'est laissé enlacer, embrasser et serrer de près, sous le regard attendri de sa maman. Partagée sur Instagram, la vidéo de ce duo comptait déjà plus de 700 000 vues au moment où elle a été relayée. Et lorsque l'enfant a prononcé le nom du chat, la réaction du félin a surpris tout le monde…

Prenez un lit, une couverture et un peu de temps avant de dormir et vous verrez parfois une belle complicité se dévoiler entre un enfant et son meilleur ami poilu. C'est exactement ce que montre une vidéo relayée par CatTime et partagée sur Instagram par le compte de Lanie Churco, dans laquelle un chat nommé Sylvester se blottit contre un tout-petit.

Sur les images, le matou et le bambin étaient étendus l'un contre l'autre sur le lit, l'enfant ayant glissé ses bras autour du félin, tandis que la maman frottait doucement la patte de l'animal, visiblement sous le charme de ce tandem.

© @laniechurco / Instagram

Un bisou sur l'oreille du matou

Elle a ensuite caressé Sylvester en demandant s'il allait dormir avec le petit garçon. Celui-ci a acquiescé, puis a déposé un baiser sur l'oreille du chat avant de l'attirer encore plus près pour d'autres câlins.

Enveloppés ensemble dans une couverture, l'enfant et son compagnon à 4 pattes se sont alors pelotonnés, et Sylvester a tenu la main du bambin. Un geste tout simple, mais qui en dit long sur le lien qui semble unir ce duo.

Un câlin amorcé par le chat

Puis le petit garçon a appelé Sylvester par son nom. Et là, surprise : c'est le chat qui a amorcé l'étreinte, de quoi étonner la maman. Le félin a aussi regardé la caméra, comme s'il affichait son attachement à son petit humain.

Nouveau bisou de l'enfant, sur la tête cette fois. « Oh mon dieu. C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue », s'est exclamée la maman. Le bambin a répété le nom de Sylvester et a continué de le couvrir de câlins.

© @laniechurco / Instagram

Au fil des secondes, le duo paraissait tout simplement prêt pour une longue sieste douillette, l'enfant lové contre la fourrure de son ami.

Au moment de relayer cette adorable séquence, celle-ci affichait déjà plus 240 000 mentions j'aime, et les commentaires s'étaient remplis de messages attendris devant cette complicité entre un chat et un tout-petit. Une chose est sûre : ces 2-là avaient l'air bien partis pour s'endormir côte à côte !