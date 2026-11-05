Ce chien s'est jeté sur l'agresseur de sa maîtresse, elle se mobilise à son tour pour le faire opérer de sa blessure par balle

À Seattle en Oregon (Etats-Unis), Lauren Wiggins se tourne vers le public pour son chien Judah, 7 ans, qu'il faut désormais opérer, 2 ans après la nuit de novembre 2024 où il avait été blessé par balle en s'en prenant à l'homme qui venait de tirer sur elle.

L'histoire de Judah et de Lauren Wiggins, relayée par FOX 13 Seattle, remonte à novembre 2024, à Seattle. Alors qu'elle tentait de quitter son domicile, son ex-fiancé s'était emparé d'une arme et lui avait tiré dans la jambe. Le chien était alors intervenu en attaquant l'homme et avait été touché par balle à la tête et à l'épaule.

« Si j'avais reçu 2 balles de plus... »

« Si j'avais reçu 2 balles de plus, je serais morte cette nuit-là », confie Lauren Wiggins. Elle reconnaît avoir, un temps, éprouvé de la culpabilité : « Pendant un moment, je ressentais beaucoup de culpabilité qu'il ait ressenti le besoin de me sauver », poursuit-elle.

Elle-même garde des séquelles de cet épisode : sa jambe droite est paralysée sous le genou et elle porte une orthèse pour marcher.

Du côté de Judah, les vétérinaires consultés à l'époque avaient jugé trop risqué d'intervenir immédiatement. Ils avaient donc recommandé de laisser les éclats dans son crâne.

Quand les éclats se remettent à bouger

Récemment, Judah, aujourd'hui âgé de 7 ans, a présenté un gonflement à la tête. Un vétérinaire a confirmé que les fragments avaient bougé, ce qui expose le chien à de graves risques tant qu'ils restent en place.

« Si les fragments qui ont déjà bougé continuaient à se déplacer, ils pourraient atteindre son cerveau », explique Lauren, qui redoute aussi des conséquences sur les yeux de son chien.

Les vétérinaires ont donc tranché : à leurs yeux, ces éclats doivent maintenant être retirés par chirurgie, afin d'éviter à Judah des dommages définitifs au cerveau ou une perte de la vue.

« Il est littéralement ma bouée de sauvetage »

Reste à financer une telle intervention. Confrontée à des frais vétérinaires élevés, Lauren Wiggins fait appel à la solidarité du public pour couvrir l'opération à venir ainsi que la convalescence qui suivra. Une cagnotte GoFundMe a été créée dans ce but, afin de prendre en charge les soins et la chirurgie de Judah.

« Il est littéralement ma bouée de sauvetage », confie encore Lauren Wiggins, qui estime qu'elle se serait effondrée sans lui. 2 ans après s'être jeté sur l'agresseur, c'est au tour de Judah de passer sur la table d'opération.