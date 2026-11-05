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Ce chien s'est jeté sur l'agresseur de sa maîtresse, elle se mobilise à son tour pour le faire opérer de sa blessure par balle


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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À Seattle en Oregon (Etats-Unis), Lauren Wiggins se tourne vers le public pour son chien Judah, 7 ans, qu'il faut désormais opérer, 2 ans après la nuit de novembre 2024 où il avait été blessé par balle en s'en prenant à l'homme qui venait de tirer sur elle.

Illustration : "Ce chien s'est jeté sur l'agresseur de sa maîtresse, elle se mobilise à son tour pour le faire opérer de sa blessure par balle"
© Lauren Wiggins / GoFundMe

L'histoire de Judah et de Lauren Wiggins, relayée par FOX 13 Seattle, remonte à novembre 2024, à Seattle. Alors qu'elle tentait de quitter son domicile, son ex-fiancé s'était emparé d'une arme et lui avait tiré dans la jambe. Le chien était alors intervenu en attaquant l'homme et avait été touché par balle à la tête et à l'épaule.

Judah assis dans la rue
© Lauren Wiggins / GoFundMe

« Si j'avais reçu 2 balles de plus... »

« Si j'avais reçu 2 balles de plus, je serais morte cette nuit-là », confie Lauren Wiggins. Elle reconnaît avoir, un temps, éprouvé de la culpabilité : « Pendant un moment, je ressentais beaucoup de culpabilité qu'il ait ressenti le besoin de me sauver », poursuit-elle.

Elle-même garde des séquelles de cet épisode : sa jambe droite est paralysée sous le genou et elle porte une orthèse pour marcher.

Du côté de Judah, les vétérinaires consultés à l'époque avaient jugé trop risqué d'intervenir immédiatement. Ils avaient donc recommandé de laisser les éclats dans son crâne.

Quand les éclats se remettent à bouger

Récemment, Judah, aujourd'hui âgé de 7 ans, a présenté un gonflement à la tête. Un vétérinaire a confirmé que les fragments avaient bougé, ce qui expose le chien à de graves risques tant qu'ils restent en place.

« Si les fragments qui ont déjà bougé continuaient à se déplacer, ils pourraient atteindre son cerveau », explique Lauren, qui redoute aussi des conséquences sur les yeux de son chien.

Les vétérinaires ont donc tranché : à leurs yeux, ces éclats doivent maintenant être retirés par chirurgie, afin d'éviter à Judah des dommages définitifs au cerveau ou une perte de la vue.

Judah au parc
© Lauren Wiggins / GoFundMe

« Il est littéralement ma bouée de sauvetage »

Reste à financer une telle intervention. Confrontée à des frais vétérinaires élevés, Lauren Wiggins fait appel à la solidarité du public pour couvrir l'opération à venir ainsi que la convalescence qui suivra. Une cagnotte GoFundMe a été créée dans ce but, afin de prendre en charge les soins et la chirurgie de Judah.

« Il est littéralement ma bouée de sauvetage », confie encore Lauren Wiggins, qui estime qu'elle se serait effondrée sans lui. 2 ans après s'être jeté sur l'agresseur, c'est au tour de Judah de passer sur la table d'opération.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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