Environ 25 chats deviennent les étapes d’une visite guidée de 3 km au profit d’un refuge (vidéo)

Et si une promenade dominicale servait à saluer, un par un, les chats d'une ville entière ? C'est le pari du Brighton Cat Tour, récemment mis en avant par la BBC : une marche guidée de 3 km qui a conduit les amoureux des félins à travers plusieurs quartiers de Brighton (Angleterre), avec environ 25 matous à rencontrer en chemin et des recettes reversées à un refuge local. Une idée venue de loin, qui avait déjà rassemblé 200 passionnés l'an dernier…

Dans une ville, on visite d'ordinaire des monuments, des musées ou des ruelles chargées d'histoire... À Brighton, dans le sud de l'Angleterre, ce sont les habitants à moustaches qui attirent les curieux ! Menés par un guide, les participants à une initiative originale ont récemment fait connaissance avec une partie de la population féline locale, tout en donnant un coup de pouce à une association de protection animale.

Un dimanche matin au pays des matous

Le départ de ce Brighton Cat Tour était fixé le dimanche 18 octobre à 10h15, heure britannique d'été. Le tracé traversait des quartiers où des maîtres se sont portés volontaires pour présenter leur compagnon à 4 pattes aux visiteurs.

Parmi eux, un foyer avait visiblement soigné l'accueil : sur une photo signée Danielle Malgwi pour la BBC, 2 bénévoles avaient en effet pris place sur les marches de leur immeuble, caressant 2 chats noirs, l'entrée étant parée de motifs à l'effigie de ces mêmes félins.

À côté d'eux, une affiche de l'évènement d'inspiration punk mettait en scène un matou coiffé d'une crête, lunettes sur le nez et langue tirée.

© BBC

Des rencontres imprévues et quelques consignes

En plus des pensionnaires annoncés, les organisateurs n'excluaient pas quelques rencontres imprévues : des chats bonus pouvaient bien se montrer au détour d'une rue !

Quelques consignes encadraient toutefois la balade. Les marcheurs ont été invités à enfiler une tenue adaptée et à glisser dans leur sac de l'eau ainsi que des en-cas pour tenir la distance. lLa nourriture pour chats, quant à elle, devait rester à la maison. En effet, les félins rencontrés ne pouvaient recevoir une friandise qu'avec l'accord de leurs maîtres, et uniquement avec ce que ceux-ci mettaient à disposition.

De Toronto à Brighton, une idée qui a fait des petits

Cette initiative hors du commun ne sort pas de nulle part. Stefan Gutierrez, qui organise l'événement, explique en effet s'être inspiré d'une visite de chats devenue virale à Toronto, au Canada, en 2024.

L'édition précédente avait d'ailleurs fait le plein : l'an dernier, 200 passionnés avaient pris part à la marche, tandis que 105 foyers avaient manifesté leur intérêt après qu'une vidéo TikTok de promotion a frôlé les 100 000 vues. La somme récoltée avait alors soutenu City Cat Shelter, un refuge installé à Coldean.

Une chose est sûre : à Brighton, le temps d'un dimanche matin, ce sont encore les chats qui ont tenu la vedette !