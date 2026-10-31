Environ 25 chats deviennent les étapes d’une visite guidée de 3 km au profit d’un refuge (vidéo)
Et si une promenade dominicale servait à saluer, un par un, les chats d'une ville entière ? C'est le pari du Brighton Cat Tour, récemment mis en avant par la BBC : une marche guidée de 3 km qui a conduit les amoureux des félins à travers plusieurs quartiers de Brighton (Angleterre), avec environ 25 matous à rencontrer en chemin et des recettes reversées à un refuge local. Une idée venue de loin, qui avait déjà rassemblé 200 passionnés l'an dernier…
Dans une ville, on visite d'ordinaire des monuments, des musées ou des ruelles chargées d'histoire... À Brighton, dans le sud de l'Angleterre, ce sont les habitants à moustaches qui attirent les curieux ! Menés par un guide, les participants à une initiative originale ont récemment fait connaissance avec une partie de la population féline locale, tout en donnant un coup de pouce à une association de protection animale.
Un dimanche matin au pays des matous
Le départ de ce Brighton Cat Tour était fixé le dimanche 18 octobre à 10h15, heure britannique d'été. Le tracé traversait des quartiers où des maîtres se sont portés volontaires pour présenter leur compagnon à 4 pattes aux visiteurs.
Parmi eux, un foyer avait visiblement soigné l'accueil : sur une photo signée Danielle Malgwi pour la BBC, 2 bénévoles avaient en effet pris place sur les marches de leur immeuble, caressant 2 chats noirs, l'entrée étant parée de motifs à l'effigie de ces mêmes félins.
À côté d'eux, une affiche de l'évènement d'inspiration punk mettait en scène un matou coiffé d'une crête, lunettes sur le nez et langue tirée.
Des rencontres imprévues et quelques consignes
En plus des pensionnaires annoncés, les organisateurs n'excluaient pas quelques rencontres imprévues : des chats bonus pouvaient bien se montrer au détour d'une rue !
Quelques consignes encadraient toutefois la balade. Les marcheurs ont été invités à enfiler une tenue adaptée et à glisser dans leur sac de l'eau ainsi que des en-cas pour tenir la distance. lLa nourriture pour chats, quant à elle, devait rester à la maison. En effet, les félins rencontrés ne pouvaient recevoir une friandise qu'avec l'accord de leurs maîtres, et uniquement avec ce que ceux-ci mettaient à disposition.
De Toronto à Brighton, une idée qui a fait des petits
Cette initiative hors du commun ne sort pas de nulle part. Stefan Gutierrez, qui organise l'événement, explique en effet s'être inspiré d'une visite de chats devenue virale à Toronto, au Canada, en 2024.
L'édition précédente avait d'ailleurs fait le plein : l'an dernier, 200 passionnés avaient pris part à la marche, tandis que 105 foyers avaient manifesté leur intérêt après qu'une vidéo TikTok de promotion a frôlé les 100 000 vues. La somme récoltée avait alors soutenu City Cat Shelter, un refuge installé à Coldean.
Une chose est sûre : à Brighton, le temps d'un dimanche matin, ce sont encore les chats qui ont tenu la vedette !
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Aucun commentaire