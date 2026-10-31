Nourri à la seringue jour et nuit, ce chaton fragile trouvé dans un champ est devenu un grand chat au pelage fourni

Il y a un an environ, un chaton gris pesant à peine 500 g a été trouvé seul dans un champ aux États-Unis. Recueilli par un refuge qui ne pouvait pas lui assurer les soins permanents que réclamait son état, Conrad a vu le temps lui être compté. Comment ce petit chat s'en est-il sorti et à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ?

Son histoire, relayée par Love Meow, commence dans un champ où Conrad a été découvert minuscule, léthargique, déshydraté et en train de s'éteindre. Le petit félin ne parvenait pas à manger par lui-même.

© Welcome To The Zoo

Il a d'abord atterri dans un refuge local, une structure qui n'était pas en mesure de le surveiller jour et nuit comme son état l'exigeait. Un appel a donc été lancé à la communauté, avec une limite fixée à 16 h : si personne ne se manifestait d'ici là, le chaton d'à peine 500 g allait épuiser ses chances...

Une association s'est heureusement manifestée et l'a sorti du refuge juste à temps. Assez stable pour quitter les lieux, Conrad restait toutefois bien trop fragile pour s'en sortir sans une aide constante.

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Nourri à la seringue, jour et nuit

Le rescapé a alors rejoint Welcome to the Zoo, basé à Tampa, en Floride, et c'est là que le vrai travail a commencé. Comme le chaton, en état de défaillance et dépassé par la situation, ne parvenait pas à se nourrir, sa famille d'accueil l'a alimenté à la seringue, de jour comme de nuit.

Au fil du temps, le petit félin a repris des forces. Au terme de plusieurs journées de nourrissage, Conrad a avalé seul sa première ration : le signe tant attendu qu'il allait s'en sortir !

© Welcome To The Zoo

Une belle évolution qui met du baume au cœur

À l'abri chez sa famille d'accueil, Conrad s'est épanoui. Semaine après semaine, le chaton terne et déshydraté du refuge s'est arrondi et son pelage s'est fait plus doux ; avec ses yeux vifs, il ne ressemblait plus au petit être arrivé dans un état alarmant.

Sa famille d'accueil a immortalisé chaque étape de son évolution. Le résultat saute aux yeux ! D'un côté, le chaton frêle du champ ; de l'autre, un grand chat gris à la fourrure généreuse. Difficile de croire qu'il s'agit du même animal !

© Welcome To The Zoo

Une fête d'anniversaire

Aujourd'hui adopté, Conrad a eu droit à sa première fête d'anniversaire. Son adoptante n'a pas fait les choses à moitié : une enseigne lumineuse à son nom, un écran d'anniversaire sur le thème des matous, et Conrad tenu tout contre elle pour les photos.

L'ex-pensionnaire mal en point est aujourd'hui un membre choyé de son foyer. « Voir nos anciens protégés heureux, en bonne santé et si aimés ne nous lasse jamais », confie sa famille d'accueil.