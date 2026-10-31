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Nourri à la seringue jour et nuit, ce chaton fragile trouvé dans un champ est devenu un grand chat au pelage fourni


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Il y a un an environ, un chaton gris pesant à peine 500 g a été trouvé seul dans un champ aux États-Unis. Recueilli par un refuge qui ne pouvait pas lui assurer les soins permanents que réclamait son état, Conrad a vu le temps lui être compté. Comment ce petit chat s'en est-il sorti et à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ?

Illustration : "Nourri à la seringue jour et nuit, ce chaton fragile trouvé dans un champ est devenu un grand chat au pelage fourni"
© Welcome To The Zoo

Son histoire, relayée par Love Meow, commence dans un champConrad a été découvert minuscule, léthargique, déshydraté et en train de s'éteindre. Le petit félin ne parvenait pas à manger par lui-même.

© Welcome To The Zoo

Il a d'abord atterri dans un refuge local, une structure qui n'était pas en mesure de le surveiller jour et nuit comme son état l'exigeait. Un appel a donc été lancé à la communauté, avec une limite fixée à 16 h : si personne ne se manifestait d'ici là, le chaton d'à peine 500 g allait épuiser ses chances...

Une association s'est heureusement manifestée et l'a sorti du refuge juste à temps. Assez stable pour quitter les lieux, Conrad restait toutefois bien trop fragile pour s'en sortir sans une aide constante.

© Welcome To The Zoo

Nourri à la seringue, jour et nuit

Le rescapé a alors rejoint Welcome to the Zoo, basé à Tampa, en Floride, et c'est là que le vrai travail a commencé. Comme le chaton, en état de défaillance et dépassé par la situation, ne parvenait pas à se nourrir, sa famille d'accueil l'a alimenté à la seringue, de jour comme de nuit.

Au fil du temps, le petit félin a repris des forces. Au terme de plusieurs journées de nourrissage, Conrad a avalé seul sa première ration : le signe tant attendu qu'il allait s'en sortir !

© Welcome To The Zoo

Une belle évolution qui met du baume au cœur

À l'abri chez sa famille d'accueil, Conrad s'est épanoui. Semaine après semaine, le chaton terne et déshydraté du refuge s'est arrondi et son pelage s'est fait plus doux ; avec ses yeux vifs, il ne ressemblait plus au petit être arrivé dans un état alarmant.

Sa famille d'accueil a immortalisé chaque étape de son évolution. Le résultat saute aux yeux ! D'un côté, le chaton frêle du champ ; de l'autre, un grand chat gris à la fourrure généreuse. Difficile de croire qu'il s'agit du même animal !

© Welcome To The Zoo

Une fête d'anniversaire

Aujourd'hui adopté, Conrad a eu droit à sa première fête d'anniversaire. Son adoptante n'a pas fait les choses à moitié : une enseigne lumineuse à son nom, un écran d'anniversaire sur le thème des matous, et Conrad tenu tout contre elle pour les photos.

L'ex-pensionnaire mal en point est aujourd'hui un membre choyé de son foyer. « Voir nos anciens protégés heureux, en bonne santé et si aimés ne nous lasse jamais », confie sa famille d'accueil.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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