Ce chien borgne échappe aux agents depuis des semaines, mais le refuge demande de ne plus le poursuivre

À San Francisco, en Californie, un chien borgne nommé Anchovy Jack a échappé pendant des semaines aux agents du service animalier local, qui ont fini par solliciter une spécialiste des animaux perdus.

Anchovy Jack, un ancien chien des rues, venait d'être adopté auprès d'une organisation de l'East Bay, rapportait le Los Angeles Times. Il avait alors été castré et on lui avait retiré l'œil droit, sans que l'agence ait expliqué la raison de cette intervention. Quelques jours plus tard, il s'est échappé de son nouveau foyer de San Francisco, un animal qui, précisait le refuge, sautait par-dessus les clôtures.

« Anchovy Jack court vite »

Pendant des semaines, le quadrupède a erré d'un quartier à l'autre, repéré tour à tour dans le Sunset, le Richmond et la Marina, ainsi qu'au Presidio. Chaque fois que quelqu'un essayait de le rattraper, il parvenait à s'enfuir. Les signalements affluaient au San Francisco Care and Control (SFACC), dont les agents se rendaient encore et encore sur le dernier lieu indiqué, sans jamais parvenir à l'attraper. « Anchovy Jack court vite, saute haut et était trop effrayé pour ralentir et laisser quiconque s'approcher de lui », a résumé le refuge dans un communiqué.

© San Francisco Care and Control

Le 21 octobre, dans une alerte de chien perdu diffusée sur Nextdoor, la structure a adressé une nouvelle consigne aux habitants : ne plus courir après l'animal et n'appeler la ligne d'urgence que s'il se trouvait dans la circulation ou s'il avait pu être enfermé quelque part. Dans ce même message, le refuge a rappelé qu'il franchissait les clôtures et qu'il valait donc mieux chercher à l'attirer dans un endroit fermé par un toit, un garage par exemple.

Une spécialiste des animaux perdus appelée en renfort

Le SFACC s'est tourné vers Susan Packer, spécialiste de la récupération d'animaux perdus dans la Bay Area et responsable de l'association K9Reunite, réputée selon le refuge pour retrouver les chiens les plus difficiles à approcher. Entourée de citoyens volontaires, elle a suivi le fugueur à distance afin de ne pas l'effrayer, tandis que les agents lui transmettaient chaque signalement reçu sur leur ligne d'urgence.

Une fois le territoire du compagnon à 4 pattes réduit à un secteur plus étroit, Susan Packer y a installé une cage trappe. Plusieurs jours et plusieurs nuits durant, elle est restée non loin de là, dans l'attente qu'il morde à l'appât. Un soir, c'est ce qu'il a fait, et elle l'a conduit au centre d'Animal Care and Control.

La recherche d'une famille d'accueil pour Anchovy Jack

Le samedi 1er novembre, d'après le communiqué du refuge, le rescapé mangeait, buvait et se reposait au calme dans ses locaux, où des vétérinaires l'avaient examiné.

Anchovy Jack ne retournera pas dans la maison qu'il a quittée : dans un commentaire publié sur Facebook, le refuge a précisé qu'il lui fallait un nouveau foyer capable de répondre à son grand besoin d'activité. Il ne sera pas non plus proposé tout de suite à l'adoption, la structure préférant d'abord le confier à une famille d'accueil. « Il a besoin d'une famille d'accueil avec une association spécialisée qui lui permettra de se reposer et de se détendre avant de passer à son prochain chapitre », a conclu le communiqué.